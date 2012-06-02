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ยกเลิกการผลิต

SatinPerfectเครื่องกำจัดขน

HP6572/00

3.5

| (8) ตรวจดู | 88% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์

ด้วยหัวโกนกว้างเป็นพิเศษของ SatinPerfect และสัมผัสของใบมีดเซรามิคที่ถอนเส้นขนได้ในการเคลื่อนที่หนึ่งครั้ง ช่วยให้ได้คุณสัมผัสประสบการณ์การกำจัดขนที่ยอดเยี่ยม! คุณต้องการคงความเรียบเนียนไว้นานถึงสี่สัปดาห์ใช่หรือไม่ เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์

  • การกำจัดขน, แต่งสไตล์และรูปทรง

หัวโกนกว้างพิเศษที่กำจัดขนได้ในครั้งเดียว

หัวโกนกว้างพิเศษที่กำจัดขนได้ในครั้งเดียว

หัวโกนของเครื่องกำจัดจนที่กว้างพิเศษจะตรึงและถอนขนได้มากยิ่งขึ้นในการเคลื่อนตัวเครื่องเพียงครั้งเดียว เพื่อผลลัพธ์การโกนที่เรียบลื่นและเรียบเนียนได้ยาวนานในเวลาไม่กี่นาที

การสั่นของแถบนวดช่วยกระตุ้นและบรรเทาการระคายเคืองผิว

การสั่นอย่างนุ่มนวลของแถบนวดช่วยกระตุ้นและบรรเทาการระคายเคืองผิวให้ความรู้สึกสบายในระหว่างกำจัดขน

Opti-light เผยให้เห็นเส้นขนแม้เส้นบางเบาที่สุด

Opti-light เผยให้เห็นเส้นขนแม้เส้นบางเบาที่สุด

Opti-light ในเครื่องเผยให้เห็นขนเส้นเล็ก บางได้ชัดเจน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.5

จาก 5

8

ตรวจดู

88%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3

02/06/2012

Singapore

Singapore

Its a great product.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator

03/06/2012

Singapore

Singapore

Wife says it is smooth and easy to use.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator

01/06/2012

Singapore

Singapore

Good product. Able to remove hairs easily. However, the hairs must be of certain length for easy removal. It will be good if the product can be used at the armpit and also water-resistant.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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