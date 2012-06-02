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เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์
ด้วยหัวโกนกว้างเป็นพิเศษของ SatinPerfect และสัมผัสของใบมีดเซรามิคที่ถอนเส้นขนได้ในการเคลื่อนที่หนึ่งครั้ง ช่วยให้ได้คุณสัมผัสประสบการณ์การกำจัดขนที่ยอดเยี่ยม! คุณต้องการคงความเรียบเนียนไว้นานถึงสี่สัปดาห์ใช่หรือไม่ เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์!
การกำจัดขน, แต่งสไตล์และรูปทรง
หัวโกนของเครื่องกำจัดจนที่กว้างพิเศษจะตรึงและถอนขนได้มากยิ่งขึ้นในการเคลื่อนตัวเครื่องเพียงครั้งเดียว เพื่อผลลัพธ์การโกนที่เรียบลื่นและเรียบเนียนได้ยาวนานในเวลาไม่กี่นาที
การสั่นอย่างนุ่มนวลของแถบนวดช่วยกระตุ้นและบรรเทาการระคายเคืองผิวให้ความรู้สึกสบายในระหว่างกำจัดขน
Opti-light ในเครื่องเผยให้เห็นขนเส้นเล็ก บางได้ชัดเจน
3.5
จาก 5
8
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88%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
MaryRajini
02/06/2012
Singapore
Its a great product.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator
AlvinNg
03/06/2012
Singapore
Wife says it is smooth and easy to use.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator
GaleGoh
01/06/2012
Singapore
Good product. Able to remove hairs easily. However, the hairs must be of certain length for easy removal. It will be good if the product can be used at the armpit and also water-resistant.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinPerfect HP6572/00 Epilator