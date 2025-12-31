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  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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ยกเลิกการผลิต

SatinPerfectเครื่องกำจัดขน

HP6574/00

เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์

ด้วยหัวโกนกว้างเป็นพิเศษของ SatinPerfect และสัมผัสของใบมีดเซรามิคที่ถอนเส้นขนได้ในการเคลื่อนที่หนึ่งครั้ง ช่วยให้ได้คุณสัมผัสประสบการณ์การกำจัดขนที่ยอดเยี่ยม! คุณต้องการคงความเรียบเนียนไว้นานถึงสี่สัปดาห์ใช่หรือไม่ เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์

  • รุ่น Precision

หัวโกนกว้างพิเศษที่กำจัดขนได้ในครั้งเดียว

หัวโกนกว้างพิเศษที่กำจัดขนได้ในครั้งเดียว

หัวโกนของเครื่องกำจัดจนที่กว้างพิเศษจะตรึงและถอนขนได้มากยิ่งขึ้นในการเคลื่อนตัวเครื่องเพียงครั้งเดียว เพื่อผลลัพธ์การโกนที่เรียบลื่นและเรียบเนียนได้ยาวนานในเวลาไม่กี่นาที

การสั่นของแถบนวดช่วยกระตุ้นและบรรเทาการระคายเคืองผิว

การสั่นอย่างนุ่มนวลของแถบนวดช่วยกระตุ้นและบรรเทาการระคายเคืองผิวให้ความรู้สึกสบายในระหว่างกำจัดขน

Opti-light เผยให้เห็นเส้นขนแม้เส้นบางเบาที่สุด

Opti-light เผยให้เห็นเส้นขนแม้เส้นบางเบาที่สุด

Opti-light ในเครื่องเผยให้เห็นขนเส้นเล็ก บางได้ชัดเจน

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี