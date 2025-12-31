รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HP6574/00
เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์
ด้วยหัวโกนกว้างเป็นพิเศษของ SatinPerfect และสัมผัสของใบมีดเซรามิคที่ถอนเส้นขนได้ในการเคลื่อนที่หนึ่งครั้ง ช่วยให้ได้คุณสัมผัสประสบการณ์การกำจัดขนที่ยอดเยี่ยม! คุณต้องการคงความเรียบเนียนไว้นานถึงสี่สัปดาห์ใช่หรือไม่ เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์!
รุ่น Precision
หัวโกนของเครื่องกำจัดจนที่กว้างพิเศษจะตรึงและถอนขนได้มากยิ่งขึ้นในการเคลื่อนตัวเครื่องเพียงครั้งเดียว เพื่อผลลัพธ์การโกนที่เรียบลื่นและเรียบเนียนได้ยาวนานในเวลาไม่กี่นาที
การสั่นอย่างนุ่มนวลของแถบนวดช่วยกระตุ้นและบรรเทาการระคายเคืองผิวให้ความรู้สึกสบายในระหว่างกำจัดขน
Opti-light ในเครื่องเผยให้เห็นขนเส้นเล็ก บางได้ชัดเจน
ความคิดเห็น