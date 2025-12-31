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HP6578/00
เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์
ด้วยหัวโกนกว้างเป็นพิเศษของ SatinPerfect และสัมผัสของใบมีดเซรามิคที่ถอนเส้นขนได้ในการเคลื่อนที่หนึ่งครั้ง ช่วยให้ได้คุณสัมผัสประสบการณ์การกำจัดขนที่ยอดเยี่ยม! คุณต้องการคงความเรียบเนียนไว้นานถึงสี่สัปดาห์ใช่หรือไม่ เรียบเนียนได้ในไม่เวลากี่นาทีและคงอยู่ได้นานนับสัปดาห์!
ชุดเครื่องกำจัดขนไร้สายหรูหราสวยงาม
ไร้สาย
กำจัดขนได้ทุกที่ด้วยเครื่องกำจัดขนไร้สาย ใช้งานได้นานถึง 40 นาทีโดยไม่ใช้สาย และชาร์จไฟได้รวดเร็ว 1 ชั่วโมง
หัวโกนของเครื่องกำจัดจนที่กว้างพิเศษจะตรึงและถอนขนได้มากยิ่งขึ้นในการเคลื่อนตัวเครื่องเพียงครั้งเดียว เพื่อผลลัพธ์การโกนที่เรียบลื่นและเรียบเนียนได้ยาวนานในเวลาไม่กี่นาที
การสั่นอย่างนุ่มนวลของแถบนวดช่วยกระตุ้นและบรรเทาการระคายเคืองผิวให้ความรู้สึกสบายในระหว่างกำจัดขน
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