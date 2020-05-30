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ยกเลิกการผลิต

Essential care

HP8319/00

3.5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เส้นผมเรียบตรงสวยและเงางามได้ง่ายดาย

ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย แผ่นหนีบผมที่ยาวขึ้นของเครื่องหนีบผม Essential Care ให้คุณยืดเส้นผมให้เหยียดตรงสวยได้ดั่งใจปรารถนาเร็วขึ้นและยังอ่อนโยนต่อเส้นผม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยแผ่นหนีบผมยาว 100 มม.

เส้นผมเรียบตรงสวยและเงางามได้ง่ายดาย

  • แผ่นหนีบผมแบบยาว (100 มม.)

  • ระดับอุณหภูมิแบบมืออาชีพ 210C

  • แผ่นเซรามิค

แผ่นยืดขนาดยาวเพื่อการยืดเส้นผมได้ง่ายและรวดเร็ว

แผ่นยืดขนาดยาวเพื่อการยืดเส้นผมได้ง่ายและรวดเร็ว

แผ่นยืดขนาดยาวช่วยให้สัมผัสกับเส้นผมได้ดีกว่า และช่วยให้คุณยืดผมตรงได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า

ความร้อนสูงแบบมืออาชีพ 210°C เพื่อเส้นผมสวยสมบูรณ์แบบ

ความร้อนสูงแบบมืออาชีพ 210°C เพื่อเส้นผมสวยสมบูรณ์แบบ

ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ

ทำความร้อนรวดเร็ว พร้อมใช้ภายใน 60 วินาที

ทำความร้อนรวดเร็ว พร้อมใช้ภายใน 60 วินาที

ที่หนีบผมตรงสามารถทำความร้อนได้รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ภายใน 60 วินาที

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.5

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
1

30/05/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

ดีมากค่ะ

ใช้งานดีค่ะเครื่องร้อนเร็ว แผ่นลื่น ไม่กินผมค่ะ เหมาะสมกับราคา

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8319/00 Essential Care

วันที่ใช้ 2019-04-30

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8319/00 Essential Care

วันที่ใช้ 2019-04-30

13/05/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

ความร้อน

ให้ความร้อนช้า จุดสูงสุดของความใช้เวลานาน ใช้ต่อเนื่องความร้อนจะตกลงนานมาก

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8319/00 Essential Care

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8319/00 Essential Care

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