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เส้นผมเรียบตรงสวยและเงางามได้ง่ายดาย
ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย แผ่นหนีบผมที่ยาวขึ้นของเครื่องหนีบผม Essential Care ให้คุณยืดเส้นผมให้เหยียดตรงสวยได้ดั่งใจปรารถนาเร็วขึ้นและยังอ่อนโยนต่อเส้นผม
แผ่นหนีบผมแบบยาว (100 มม.)
ระดับอุณหภูมิแบบมืออาชีพ 210C
แผ่นเซรามิค
แผ่นยืดขนาดยาวช่วยให้สัมผัสกับเส้นผมได้ดีกว่า และช่วยให้คุณยืดผมตรงได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า
ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ
ที่หนีบผมตรงสามารถทำความร้อนได้รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ภายใน 60 วินาที
3.5
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
amewsito
30/05/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ดีมากค่ะ
ใช้งานดีค่ะเครื่องร้อนเร็ว แผ่นลื่น ไม่กินผมค่ะ เหมาะสมกับราคา
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8319/00 Essential Care
วันที่ใช้ 2019-04-30
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8319/00 Essential Care
วันที่ใช้ 2019-04-30
sathaporn
13/05/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ความร้อน
ให้ความร้อนช้า จุดสูงสุดของความใช้เวลานาน ใช้ต่อเนื่องความร้อนจะตกลงนานมาก
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8319/00 Essential Care
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8319/00 Essential Care