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ยกเลิกการผลิต

อุปกรณ์ม้วนผมทรงกรวย

HP8618/00

สร้างสรรค์ลอนผมและดัดหยิกสวยอย่างมีสุขภาพดี

สวยโดดเด่น ลอนอ่อนนุ่ม เปล่งประกายเฉิดฉาย ลอนสวยเก๋ เย้ายวน นุ่มหนา มีน้ำหนัก… ด้วย CurlControl อุปกรณ์ม้วนผมทรงกรวย Philips ใหม่ คุณจึงจัดแต่งลอนผมสวยได้ไม่ซ้ำใครโดยไม่ทำลายเส้นผม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยไฟสัญญาณเตือนเมื่อผมเป็นลอนแล้ว

สร้างสรรค์ลอนผมและดัดหยิกสวยอย่างมีสุขภาพดี

  • แกนม้วนผม (13-25 มม.)

  • เคลือบด้วยเซรามิค Silky Smooth

  • อุณหภูมิ 130 - 200 C

  • ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

ไฟสัญญาณเตือนที่โดดเด่นจะเตือนให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่ผมจับเป็นลอนเรียบร้อยแล้ว

ไฟสัญญาณเตือนที่โดดเด่นจะเตือนให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่ผมจับเป็นลอนเรียบร้อยแล้ว

ไฟสัญญาณเตือนที่โดดเด่นจะเตือนให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่ผมจับเป็นลอนเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาณเตือน “บี๊พ” ด้วยคุณสมบัติอันล้ำหน้านี้คุณจึงมีลอนผมสวยงามและเป็นคลื่นโดยไม่ถูกจับลอนนานเกินไป เพียงเลือกหนึ่งจากสามระยะเวลาการจับลอนและกดปุ่ม หลังจากที่ม้วนผมไว้รอบแกนแล้ว โปรดดูคู่มือผู้ใช้เพื่อดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมของเรา เกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาการจับลอนตามชนิดเส้นผมของคุณและการจัดแต่งทรงในแบบที่คุณต้องการ

ผิวเคลือบเซรามิค SilkySmooth ช่วยเพิ่มความเนียนลื่นสวยให้แก่เรือนผมของคุณมากขึ้นถึงสองเท่า

ผิวเคลือบเซรามิค SilkySmooth ช่วยเพิ่มความเนียนลื่นสวยให้แก่เรือนผมของคุณมากขึ้นถึงสองเท่า

แกนม้วนผมเคลือบด้วยเซรามิก SilkySmooth ซึ่งเนียนลื่นกว่าแกนม้วนผมเซรามิกธรรมดาถึงสองเท่า ลดการเสียดสี และปล่อยเส้นผมได้อย่างนุ่มนวลยิ่งขึ้นเพื่อเส้นผมที่เปล่งประกายมีสุขภาพ

การตั้งค่าแบบดิจิตอล ทำให้คุณปรับเครื่องดัดผมลอนตามชนิดของเส้นผมของคุณ

การตั้งค่าแบบดิจิตอล ทำให้คุณปรับเครื่องดัดผมลอนตามชนิดของเส้นผมของคุณ

การตั้งค่าแบบดิจิตอลทำให้คุณสามารถเลือกอุณหภูมิ (130 - 200°C) และเวลาในการจับลอนได้ (5, 8, หรือ 10 วินาที) ที่เหมาะกับชนิดเส้นผมและแบบทรงผมที่ต้องการ

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี