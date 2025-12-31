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HP8618/00
สร้างสรรค์ลอนผมและดัดหยิกสวยอย่างมีสุขภาพดี
สวยโดดเด่น ลอนอ่อนนุ่ม เปล่งประกายเฉิดฉาย ลอนสวยเก๋ เย้ายวน นุ่มหนา มีน้ำหนัก… ด้วย CurlControl อุปกรณ์ม้วนผมทรงกรวย Philips ใหม่ คุณจึงจัดแต่งลอนผมสวยได้ไม่ซ้ำใครโดยไม่ทำลายเส้นผม
แกนม้วนผม (13-25 มม.)
เคลือบด้วยเซรามิค Silky Smooth
อุณหภูมิ 130 - 200 C
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ไฟสัญญาณเตือนที่โดดเด่นจะเตือนให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่ผมจับเป็นลอนเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาณเตือน “บี๊พ” ด้วยคุณสมบัติอันล้ำหน้านี้คุณจึงมีลอนผมสวยงามและเป็นคลื่นโดยไม่ถูกจับลอนนานเกินไป เพียงเลือกหนึ่งจากสามระยะเวลาการจับลอนและกดปุ่ม หลังจากที่ม้วนผมไว้รอบแกนแล้ว โปรดดูคู่มือผู้ใช้เพื่อดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมของเรา เกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาการจับลอนตามชนิดเส้นผมของคุณและการจัดแต่งทรงในแบบที่คุณต้องการ
แกนม้วนผมเคลือบด้วยเซรามิก SilkySmooth ซึ่งเนียนลื่นกว่าแกนม้วนผมเซรามิกธรรมดาถึงสองเท่า ลดการเสียดสี และปล่อยเส้นผมได้อย่างนุ่มนวลยิ่งขึ้นเพื่อเส้นผมที่เปล่งประกายมีสุขภาพ
การตั้งค่าแบบดิจิตอลทำให้คุณสามารถเลือกอุณหภูมิ (130 - 200°C) และเวลาในการจับลอนได้ (5, 8, หรือ 10 วินาที) ที่เหมาะกับชนิดเส้นผมและแบบทรงผมที่ต้องการ
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