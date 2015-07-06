รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HR1372/90
เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ
คุณภาพอาหารสดใหม่เป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวปรารถนา แต่คุณต้องมีเครื่องครัวระดับมืออาชีพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว ด้วยเครื่องปั่นแบบมือถือของ Philips คุณจะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับมืออาชีพที่ห้องครัวของคุณ ทั้งรวดเร็วและง่ายดาย
กำลังไฟ 700 วัตต์
แท่งเหล็กปั่น, มีด Double Action
เครื่องบดสับ & 2 อุปกรณ์เสริม
ความเร็ว 5 ระดับ + เทอร์โบ
ระบบใบมีดแฝดของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips สามารถตัดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
ด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL (1000 มล.) สำหรับเครื่องปั่นแบบมือถือจาก Philips คุณสามารถบดสับเนื้อ สมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมในปริมาณมากได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
2.2
จาก 5
11
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돌덩어리
06/07/2015
한국
정말 잘 갈려요~
편하게 과일을 갈아 마실수 있구요. 쉽게 생크림도 만들수 있구요. 팥빙수도 만들어 먹었네요~ 평소에 불편했던게 쉽게 잘되네요. 그리고 날이 날카로워서 잘못하면 손이 베여요. 전 상자에서 꺼내다가 살짝 베였는데 바로 피나오더군요~ 아 그리고 좀 물이 없어서 뻑뻑한거는 왠만해선 힘들거 같던군요 회전하는 부분쪽 안쪽 기어가 부셔졌는지 전 지금 하나 헛돌고 있어서 센터 방문 해야 하네요...ㅠㅠ
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뽀뽀수빈엄마
04/11/2013
한국
분쇄기능좋음 ㅎ^^뛰어난 분쇄..
과일류는.말할것도 없구요 야채 채소등 잘갈리네요^^ 소음도 그리.심한편도 아니구요 ㅎㅎ 필립스 전좋습니다. 번창하세요^^
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필립스91
16/03/2017
한국
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핸드블렌더
구성품도 좋고 성능도 좋은데 검은색 본체 부분이 고장났네요. 물로 세척하면 안된다고 했는데 그래서 그런지 고장이 난거같네요. 쓰고 나면 더러워져서 씻어야하는데 그부분이 좀 아쉽네요
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