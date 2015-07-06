솔직한 상품평을 썼는데 뭐 자꾸 법적으로 민감한 내용을 담고 있다는 건지 이해가 잘 안되네요 ㅋㅋ 도깨비 방망이를 주로 쓰다가 처음으로 다짐기를 써봤는데 두세번 쓰니 헛돌더라구요... 그래서 음식 재료가 많았나 해서 큰 다짐기로 바꿨는데도 똑같아요. 필립스에 A/S 문의 전화 하니 홈페이지나 용산 대리점 가서 부속품을 새로 사야만 한다고 하더라구요. 비록 한번밖에 안썼지만 산지 1년이 넘었기 때문에 소모품을 새로 사야 한다고.. 그래서 제가 산 제품만 운이 나쁘게 불량품인가해서 부속품만 새로 사러 홈페이지에 접속하니 제 기기랑 같은 불량을 가지신 분이 또 있으시네요. 이정도면 기계 자체가 불량으로 만들어져 나온 것 아닌가요?? 필립스 이름 믿고 산건데 쓰자마자 이런 일이 있다니.. 그리고 제 제품만 불량이 아니라 다른 제품들도 같은 불량을 가지고 있는데 이정도면 제품 제조에 문제가 있는건 아닙니까? 혹시나 이 제품을 사시려고 하시는 분이라면 다시한번 생각해 보셔도 괜찮을 것 같아요 감사합니다