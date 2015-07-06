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ยกเลิกการผลิต

Pure Essentials Collectionเครื่องปั่นมือถือ

HR1372/90

2.2

| (11) ตรวจดู

เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ

คุณภาพอาหารสดใหม่เป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวปรารถนา แต่คุณต้องมีเครื่องครัวระดับมืออาชีพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว ด้วยเครื่องปั่นแบบมือถือของ Philips คุณจะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับมืออาชีพที่ห้องครัวของคุณ ทั้งรวดเร็วและง่ายดาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

มอเตอร์พลังแรง 700 วัตต์และใบมีด Double Action

เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ

  • กำลังไฟ 700 วัตต์

  • แท่งเหล็กปั่น, มีด Double Action

  • เครื่องบดสับ & 2 อุปกรณ์เสริม

  •  ความเร็ว 5 ระดับ + เทอร์โบ

Double Action ระบบใบมีดแฝด

Double Action ระบบใบมีดแฝด

ระบบใบมีดแฝดของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips สามารถตัดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

ปรับความเร็วได้หลายระดับพร้อมปุ่ม Turbo

ปรับความเร็วได้หลายระดับพร้อมปุ่ม Turbo

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL เพื่อการบดสับอาหารในปริมาณมาก

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL เพื่อการบดสับอาหารในปริมาณมาก

ด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL (1000 มล.) สำหรับเครื่องปั่นแบบมือถือจาก Philips คุณสามารถบดสับเนื้อ สมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมในปริมาณมากได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

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2.2

จาก 5

11

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2

06/07/2015

한국

한국

정말 잘 갈려요~

편하게 과일을 갈아 마실수 있구요. 쉽게 생크림도 만들수 있구요. 팥빙수도 만들어 먹었네요~ 평소에 불편했던게 쉽게 잘되네요. 그리고 날이 날카로워서 잘못하면 손이 베여요. 전 상자에서 꺼내다가 살짝 베였는데 바로 피나오더군요~ 아 그리고 좀 물이 없어서 뻑뻑한거는 왠만해선 힘들거 같던군요 회전하는 부분쪽 안쪽 기어가 부셔졌는지 전 지금 하나 헛돌고 있어서 센터 방문 해야 하네요...ㅠㅠ

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04/11/2013

한국

한국

분쇄기능좋음 ㅎ^^뛰어난 분쇄..

과일류는.말할것도 없구요 야채 채소등 잘갈리네요^^ 소음도 그리.심한편도 아니구요 ㅎㅎ 필립스 전좋습니다. 번창하세요^^

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16/03/2017

한국

한국

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핸드블렌더

구성품도 좋고 성능도 좋은데 검은색 본체 부분이 고장났네요. 물로 세척하면 안된다고 했는데 그래서 그런지 고장이 난거같네요. 쓰고 나면 더러워져서 씻어야하는데 그부분이 좀 아쉽네요

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