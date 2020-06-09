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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Chopper
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Chopper
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Chopper
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Chopper
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Chopper HR1399/80
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Chopper HR1399/80

ยกเลิกการผลิต

Viva Collectionเครื่องบดสับ

HR1399/80

2.7

| (3) ตรวจดู

เพลินเพลินกับอาหารโฮมเมดได้ทุกวัน

เครื่องบดสับ Philips ช่วยคุณสับได้ทุกสิ่งที่ต้องการได้ในไม่กี่วินาที ตั้งแต่ผักไปจนถึงถั่วเปลือกแข็ง ด้วยการทำงานระบบกดและโถแก้วมีความทนทานจะช่วยให้คุณเตรียมอาหารโฮมเมดแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สำหรับสับหัวหอม มะเขือเทศ เครื่องเทศ และอื่นๆ ได้สมบูรณ์แบบ

เพลินเพลินกับอาหารโฮมเมดได้ทุกวัน

  • 500 วัตต์

  • 1 ลิตร

  • โถแก้ว

  • 2 ใบมีด

โถแก้วมีความทนทาน ความจุ 1 ลิตร

โถแก้วมีความทนทาน ความจุ 1 ลิตร

ปุ่มกด

ปุ่มกด

ควบคุมง่ายด้วยมือเดียวโดยใช้ปุ่มกด

อเนกประสงค์

อเนกประสงค์

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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2.7

จาก 5

3

ตรวจดู

4
3

09/06/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

ดีมากๆเลยค่ะ

ชอบมากๆเลยค่ะ ใช่งานง่าย สะดวก สับเนื้อได้ละเอียดมากๆเลยค่ะ ใช้งานเกือบทุกวันเลยค่ะ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ

วันที่ใช้ 2020-05-09

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ

วันที่ใช้ 2020-05-09

20/06/2017

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ยุ่งยากต่อการใช้งาน

สวิทซ์กดเปราะมาก กดแช่ก็ไหม้ การประกอบเครื่องยุ่งยาก อะไหล่หาซื้อยากค่ะ ต้องสอบถามหลายแห่งถึงจะได้ของที่ต้องการ บางที่ต้องรอเป็นอาทิตย์แย่ค่ะ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ

05/01/2016

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ไม่สามารถบดสับได้ละเอียด

พนักขายแนะนำว่าใบมีดแบบเฉียงช่วยให้ปั่นละเอียดมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงไม่ช่วยให้ละเอียดเลย ปั่นกุ้งแห้งยังเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่ ปั่นถั่วไม่ต้องพูดถึง เครื่องคงไหม้ก่อน ดีไซน์สวย แต่ไม่สะดวกต่อการใช้งาน ต้องยกตัวเตรื่อง และเปิดฝาอีกชั้น จึงจะตักใส่อาหารได้ ควรดีไซน์ให้เปิดในขั้นตอนเดียว ผิดหวังมากจริงๆ ก่อนจะมาซื้อเครื่องนี้ของฟิลลิป เราเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาก่อน สเปคเครื่องและราคาใกล้เคียงกันมาก แต่เครื่องนั้นปั่นได้ละเอียดและทนทานกว่ามาก

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ

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