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ยกเลิกการผลิต
HR1399/80
เพลินเพลินกับอาหารโฮมเมดได้ทุกวัน
เครื่องบดสับ Philips ช่วยคุณสับได้ทุกสิ่งที่ต้องการได้ในไม่กี่วินาที ตั้งแต่ผักไปจนถึงถั่วเปลือกแข็ง ด้วยการทำงานระบบกดและโถแก้วมีความทนทานจะช่วยให้คุณเตรียมอาหารโฮมเมดแสนอร่อยและดีต่อสุขภาพได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน!
500 วัตต์
1 ลิตร
โถแก้ว
2 ใบมีด
ควบคุมง่ายด้วยมือเดียวโดยใช้ปุ่มกด
2.7
จาก 5
3
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Vanessa1412
09/06/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ดีมากๆเลยค่ะ
ชอบมากๆเลยค่ะ ใช่งานง่าย สะดวก สับเนื้อได้ละเอียดมากๆเลยค่ะ ใช้งานเกือบทุกวันเลยค่ะ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ
วันที่ใช้ 2020-05-09
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ
วันที่ใช้ 2020-05-09
kungkik500
20/06/2017
ประเทศไทย
ยุ่งยากต่อการใช้งาน
สวิทซ์กดเปราะมาก กดแช่ก็ไหม้ การประกอบเครื่องยุ่งยาก อะไหล่หาซื้อยากค่ะ ต้องสอบถามหลายแห่งถึงจะได้ของที่ต้องการ บางที่ต้องรอเป็นอาทิตย์แย่ค่ะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ
Joobjibb
05/01/2016
ประเทศไทย
ไม่สามารถบดสับได้ละเอียด
พนักขายแนะนำว่าใบมีดแบบเฉียงช่วยให้ปั่นละเอียดมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงไม่ช่วยให้ละเอียดเลย ปั่นกุ้งแห้งยังเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่ ปั่นถั่วไม่ต้องพูดถึง เครื่องคงไหม้ก่อน ดีไซน์สวย แต่ไม่สะดวกต่อการใช้งาน ต้องยกตัวเตรื่อง และเปิดฝาอีกชั้น จึงจะตักใส่อาหารได้ ควรดีไซน์ให้เปิดในขั้นตอนเดียว ผิดหวังมากจริงๆ ก่อนจะมาซื้อเครื่องนี้ของฟิลลิป เราเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาก่อน สเปคเครื่องและราคาใกล้เคียงกันมาก แต่เครื่องนั้นปั่นได้ละเอียดและทนทานกว่ามาก
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR1399/80 เครื่องบดสับ