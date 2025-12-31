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  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
  • ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง

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Daily Collectionเครื่องปั่น

HR2011/70

ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง

เครื่องปั่น Philips นี้รวมมอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ โถปั่นจุ 1.5 ลิตร และใบมีดฟันปลา 5 แฉกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์อันสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ใช้งานปั่นได้ง่าย

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เครื่องปั่นพร้อมมีใบมีดฟันปลา 5 แฉกและมอเตอร์ 350 วัตต์

ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง

  • 350W

  • โถปั่นแก้ว 2 ลิตร

  • พร้อมโถบดแห้ง

  • ความเร็ว 2 ระดับและปั่นชั่วขณะ

ใบมีดฟันปลาแบบแยก

ใบมีดฟันปลาแบบแยก

ไม่เปลืองแรงในการสับ หั่น และคลุกเคล้าส่วนผสมอาหารเข้าด้วยกันด้วยการใช้ใบมีดฟันปลาระดับ 5 ดาวนี้

ความเร็วหลากหลายระดับ

ใช้ตัวเลือกการตั้งค่าความเร็วในการปั่นเพื่อให้ได้ระดับความละเอียดของการปั่นที่ต้องการ

โถบดแห้งสำหรับบดส่วนผสมต่างๆ ได้ในพริบตา

โถบดแห้งสำหรับบดส่วนผสมต่างๆ ได้ในพริบตา

ใช้อุปกรณ์เสริมโถบดของเครื่องปั่น Philips เพื่อบดส่วนผสมที่แห้งและเปียก เช่น เมล็ดกาแฟสด สมุนไพรแห้ง พริกและพริกไทยได้ในไม่กี่วินาที

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