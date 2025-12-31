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ยกเลิกการผลิต
HR2011/70
ใช้งานง่ายกับการปั่นที่หนักหน่วง
เครื่องปั่น Philips นี้รวมมอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ โถปั่นจุ 1.5 ลิตร และใบมีดฟันปลา 5 แฉกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์อันสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ใช้งานปั่นได้ง่าย
350W
โถปั่นแก้ว 2 ลิตร
พร้อมโถบดแห้ง
ความเร็ว 2 ระดับและปั่นชั่วขณะ
ไม่เปลืองแรงในการสับ หั่น และคลุกเคล้าส่วนผสมอาหารเข้าด้วยกันด้วยการใช้ใบมีดฟันปลาระดับ 5 ดาวนี้
ใช้ตัวเลือกการตั้งค่าความเร็วในการปั่นเพื่อให้ได้ระดับความละเอียดของการปั่นที่ต้องการ
ใช้อุปกรณ์เสริมโถบดของเครื่องปั่น Philips เพื่อบดส่วนผสมที่แห้งและเปียก เช่น เมล็ดกาแฟสด สมุนไพรแห้ง พริกและพริกไทยได้ในไม่กี่วินาที
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