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HR2020/70
เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
เครื่องปั่นขนาดกะทัดรัดที่สุดในโลกที่ใช้งานได้ครบถ้วน เมื่อใส่โถขนาดใหญ่เข้าไปในช่องบนฐานของเครื่องปั่น Philips จะทำให้โถมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของเครื่องปั่นทั่วไป ในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานก็ประทับใจไม่แพ้กันด้วยใบมีดฟันปลา 5 แฉก และมอเตอร์ขนาด 400 วัตต์
400W
โถพลาสติก 1.75 ลิตร
ความเร็ว 2 ระดับและปั่นชั่วขณะ
ง่ายต่อการจัดเก็บ
เมื่อวางโถเข้าที่ดีแล้ว จะใช้พื้นที่จัดเก็บเพียงครึ่งหนึ่งของเครื่องปั่นทั่วไป
ไม่เปลืองแรงในการสับ หั่น และคลุกเคล้าส่วนผสมอาหารเข้าด้วยกันด้วยการใช้ใบมีดฟันปลาระดับ 5 ดาวนี้
ทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงเมื่อถอดใบมีดออกจากโถ
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