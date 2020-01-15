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ยกเลิกการผลิต
สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ซอสและน้ำแข็งบดสำหรับทุกวัน
Philips เท่านั้นที่มอบเครื่องปั่นที่คุณวางใจและใช้งานได้ยาวนาน พร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการทำสมูทตี้เนื้อเนียน ซอสเนื้อละเอียด เครื่องปรุงอาหาร และน้ำแข็งที่บดอย่างดี
450W
โถพลาสติก 1.25 ลิตร
ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก
ป้องกันการแตกร้าวด้วยโถปั่นพลาสติกทนแรงกระแทก โถปั่น 1.5 ลิตรมีความจุขณะทำงาน 1.25 ลิตร
ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก เพื่อการผสมคลุกเคล้าที่มีประสิทธิภาพ ใบมีดที่ได้รับการออกแบบใหม่นี้จะผสมผลานและตัดส่วนผสมทั้งแข็งและอ่อน ช่วยให้ได้สมูทตี้และซอสที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณและครอบครัว
ความเร็ว 1 ระดับสำหรับการผสมที่ทรงพลังและปุ่มปั่นชั่วชณะสำหรับการบดน้ำแข็ง
4.3
จาก 5
19
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88%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Gift20
15/01/2020
ประเทศไทย
สินค้าราคาคุ้มค่า
วัสดุโถปั่นหนา ราคาไม่แพง เวลาปั่นได้สมูทตี้เนียนอยู่และการใช้งานง่ายมาก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2019-09-14
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2019-09-14
tarepakdee
15/01/2020
ประเทศไทย
พนักงานฟิลิปส์
คุ้มสุดกับเครื่องปั่นฟิลิปส์
[Employee of philipsglobal] ใช้งานง่ายและสะดวก ปั่นอาหารได้ละเอียด และรวดเร็ว คุณภาพสินค้าคุ้มกับราคา
ข้อดี
ใช้งานง่าย คุณภาพสินค้าและการใช้งานคุ้มกับราคา
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2018-12-14
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2018-12-14
So Good
15/01/2020
ประเทศไทย
ใช้งานง่าย คุ้มราคา
ชอบปุ่มที่ทำให้ปั่นน้ำแข็งแตก รวดเร็ว จนเป็นสมูทตี้ได้ ใช้งานง่าย สะดวก คุ้มราคา
ข้อดี
ราคาถูก ใช้งานได้หลากหลาย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2018-12-14
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2018-12-14