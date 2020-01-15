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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องปั่น

HR2051/00

4.3

| (19) ตรวจดู | 88% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ซอสและน้ำแข็งบดสำหรับทุกวัน

Philips เท่านั้นที่มอบเครื่องปั่นที่คุณวางใจและใช้งานได้ยาวนาน พร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการทำสมูทตี้เนื้อเนียน ซอสเนื้อละเอียด เครื่องปรุงอาหาร และน้ำแข็งที่บดอย่างดี

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยกำลังไฟ 450 วัตต์และระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ซอสและน้ำแข็งบดสำหรับทุกวัน

  • 450W

  • โถพลาสติก 1.25 ลิตร

  • ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก

โถพลาสติกทนต่อการแตกร้าว

โถพลาสติกทนต่อการแตกร้าว

ป้องกันการแตกร้าวด้วยโถปั่นพลาสติกทนแรงกระแทก โถปั่น 1.5 ลิตรมีความจุขณะทำงาน 1.25 ลิตร

ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก

ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก

ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก เพื่อการผสมคลุกเคล้าที่มีประสิทธิภาพ ใบมีดที่ได้รับการออกแบบใหม่นี้จะผสมผลานและตัดส่วนผสมทั้งแข็งและอ่อน ช่วยให้ได้สมูทตี้และซอสที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณและครอบครัว

ความเร็ว 1 ระดับมีปุ่มปั่นชั่วขณะสำหรับทั้งส่วนผสมที่อ่อนและแข็งเช่นน้ำแข็ง

ความเร็ว 1 ระดับสำหรับการผสมที่ทรงพลังและปุ่มปั่นชั่วชณะสำหรับการบดน้ำแข็ง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.3

จาก 5

19

ตรวจดู

88%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2

15/01/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สินค้าราคาคุ้มค่า

วัสดุโถปั่นหนา ราคาไม่แพง เวลาปั่นได้สมูทตี้เนียนอยู่และการใช้งานง่ายมาก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2019-09-14

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2019-09-14

15/01/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

พนักงานฟิลิปส์

คุ้มสุดกับเครื่องปั่นฟิลิปส์

[Employee of philipsglobal] ใช้งานง่ายและสะดวก ปั่นอาหารได้ละเอียด และรวดเร็ว คุณภาพสินค้าคุ้มกับราคา

ข้อดี

ใช้งานง่าย คุณภาพสินค้าและการใช้งานคุ้มกับราคา

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2018-12-14

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2018-12-14

15/01/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใช้งานง่าย คุ้มราคา

ชอบปุ่มที่ทำให้ปั่นน้ำแข็งแตก รวดเร็ว จนเป็นสมูทตี้ได้ ใช้งานง่าย สะดวก คุ้มราคา

ข้อดี

ราคาถูก ใช้งานได้หลากหลาย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2018-12-14

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2018-12-14

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