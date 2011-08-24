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ยกเลิกการผลิต
ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน
เครื่องปั่น Philips นี้คือตัวช่วยในการสร้างสรรค์เมนูหลากหลายให้คุณทุกวัน ไม่ว่าจะทำน้ำผลไม้ที่สดใหม่ ซุปโฮมเมด หรือสมูทตี้เพื่อสุขภาพ ด้วยกำลังมอเตอร์ 600 วัตต์ พร้อมระดับความเร็วที่ปรับได้ และโถบดแบบคลิกออน ความเป็นไปได้จึงไร้ขีดจำกัดในทุกๆ เมนู
600 วัตต์
โถพลาสติก 2 ลิตร
พร้อมโถบดแห้ง
5 ระดับความเร็ว พร้อมฟังก์ชัน Pulse (ปั่นชั่วขณะ)
เครื่องปั่น Philips มีความเร็วในการปั่นหลายระดับ และความเข้มข้นที่แตกต่างกันตามการตั้งค่า
ผสม บด และสับวัตถุดิบของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยมอเตอร์ทรงพลังขนาด 600 วัตต์
โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก
4.1
จาก 5
15
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
LinWang
24/08/2011
Singapore
like it, very easy to clean
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender
HendraKurnianto
06/08/2011
Singapore
Good product, worth every money spent.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender
MeinaZhao
09/07/2011
Singapore
Good!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender