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  • ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน

ยกเลิกการผลิต

เครื่องปั่น

HR2061/20

4.1

| (15) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน

เครื่องปั่น Philips นี้คือตัวช่วยในการสร้างสรรค์เมนูหลากหลายให้คุณทุกวัน ไม่ว่าจะทำน้ำผลไม้ที่สดใหม่ ซุปโฮมเมด หรือสมูทตี้เพื่อสุขภาพ ด้วยกำลังมอเตอร์ 600 วัตต์ พร้อมระดับความเร็วที่ปรับได้ และโถบดแบบคลิกออน ความเป็นไปได้จึงไร้ขีดจำกัดในทุกๆ เมนู

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ปั่นสมูทตี้สุดเข้มข้น ซุปแสนอร่อย และน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ

ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน

  • 600 วัตต์

  • โถพลาสติก 2 ลิตร

  • พร้อมโถบดแห้ง

  • 5 ระดับความเร็ว พร้อมฟังก์ชัน Pulse (ปั่นชั่วขณะ)

ความเร็ว 5 ระดับ พร้อมปุ่ม Pulse (ปั่นชั่วขณะ)

เครื่องปั่น Philips มีความเร็วในการปั่นหลายระดับ และความเข้มข้นที่แตกต่างกันตามการตั้งค่า

600 วัตต์

ผสม บด และสับวัตถุดิบของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยมอเตอร์ทรงพลังขนาด 600 วัตต์

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.1

จาก 5

15

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

24/08/2011

Singapore

Singapore

like it, very easy to clean

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender

06/08/2011

Singapore

Singapore

Good product, worth every money spent.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender

09/07/2011

Singapore

Singapore

Good!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2061/20 Blender

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