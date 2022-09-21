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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Cooking Blender HR2088/91
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Cooking Blender

ยกเลิกการผลิต

Viva Collectionเครื่องปั่นอาหาร

HR2088/91

4.7

| (46) ตรวจดู | 88% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ปลดล็อคสารอาหารให้กับครอบครัวของคุณได้อย่างง่ายดาย

เครื่องครัวที่สะดวกครบวงจรนี้ทำให้คุณสามารถผสานการทำอาหารกับชีวิตที่เร่งรีบของคุณได้ ด้วยโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้ง 8 แบบ คุณสามารถทำเครื่องดื่มมากมายทั้งร้อนและเย็นภายในไม่กี่นาที ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยการนำนวัตกรรมมาสู่ห้องครัว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยโปรแกรมการปั่นทั้งร้อนและเย็นที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้ง 8 แบบ

ปลดล็อคสารอาหารให้กับครอบครัวของคุณได้อย่างง่ายดาย

  • 1200 วัตต์

  • โถปั่นแก้ว 2 ลิตร

ฟังก์ชันการปรุงอาหาร

ด้วยฟังก์ชันการปรุงอาหารที่ช่วยคุณทำเมนูและเครื่องดื่มร้อนๆ ที่คุณชื่นชอบ

8 โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะช่วยสร้างสรรค์เมนูที่หลากหลาย

ไม่ต้องมีทักษะในการทำอาหารก็ใช้เครื่องปั่นนี้ได้ ด้วย 8 โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้านี้ คุณจะทำเครื่องดื่มมากมายทั้งร้อนและเย็นได้ภายในไม่กี่นาที

อินเตอร์เฟซแบบดิจิตอล

มาพร้อมอินเตอร์เฟซแบบดิจิตอลที่ใช้งานง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.7

จาก 5

46

ตรวจดู

88%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2

21/09/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

รีวิวการใช้เครื่องปั่นร้อนเย็น HR2088/91

เครื่องปั่นตัวนี้ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมากครับ ทำให้ทำน้ำเต้าหู้ ทำซุปข้าวโพดและซุปต่างๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆ แค่ใส่ถั่ว 1 ถ้วยตวงและน้ำเปล่า1.2 ลิตร แล้วกดปุ่มและรอสักครู่ก็จะได้น้ำเต้าหู้ ร้อนหอมๆ รสชาดเข้มข้นกว่าที่เคยซื้อจากร้านทั่วไป สะดวก สะอาด อร่อยกว่าซื้อครับ ใครยังไม่ซื้อ แนะนำครับ

ข้อดี

ใช้งานง่ายมาก แค่ใส่วัตถุดิบ ใส่น้ำ กดปุ่มแล้วรอ แถมมี 8 หมวดการใช้งานให้เลือก ดีมากครับ

ข้อเสีย

ตัวโถทำจากแก้วอย่างหนา ทำให้อาจจะหนักเกินไปสำหรับผู้หญิงบางคน

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร

วันที่ใช้ 2022-08-21

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร

วันที่ใช้ 2022-08-21

06/09/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องปั่นร้อนเย็นอัจฉริยะที่ตอบโจทย์มากที่สุด

เครื่องปั่นร้อนเย็นที่มาพร้อมโปรแกรมอัตโนมัติถึง 8 โปรแกรมทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมาก การทำอาหารเช้า เช่นโจ๊กธัญพืช หรือเครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ น้ำถั่ว 5 สีหรือน้ำฟักทองก็เป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ประสิทธิภาพการปั่นที่ปั่นละเอียดมากจนสามารถดื่มน้ำเต้าหู้ได้ทั้งกาก ได้ทั้งประโยชน์และกากใยอาหาร ไม่ต้องเสียเวลากรองกากถั่วอีกต่อไป หรือจะปั่นสมูตตี้ผลไม้ก็สามารถทำได้ ได้ทานอาหารและผลไม้ปั่นที่สะอาดและสามารถรังสรรค์เมนูด้วยวัตถุดิบที่อยากทานได้ด้วย ปัจจุบันคนใช้สายตาในการดูโทรศัพท์มือถือกันมาก จึงอยากให้ทุกคนซื้อเครื่องนี้ติดบ้านไว้ จะได้ทำเครื่องดื่มเมนูที่ง่ายและทุกคนน่าจะชอบและมีประโยชน์ต่อสายตา เช่นน้ำฟักทองเข้มข้น มาบำรุงสายตากันเถอะครับ

ข้อดี

เครื่องปั่นนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างปั่นได้ทั้งร้อนและเย็น

ข้อเสีย

โถอาจจะหนัก แต่แข็งแรงและทำด้วยแก้วหนาอย่างดี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร

วันที่ใช้ 2022-08-06

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร

วันที่ใช้ 2022-08-06

02/09/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องเดียวจบทั้งปั่นร้อนและเย็น

เป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ที่ดีเครื่องหนึ่ง โดยสามารถปั่นร้อนและเย็นได้ ทำเมนูต่างๆ ก็ง่าย ส่วนเมนูประจำทุกวันคือน้ำเต้าหู้ร้อนๆ ส่วนวัสดุต่างๆ ดูแข็งแรงมั่นคงดี ไม่ก๊องแก้ง

ข้อดี

เป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ ทำอาหารและเครื่องดื่มร้อนเย็นได้ดี เครื่องเดียวจบ

ข้อเสีย

การล้างตรงช่วงใบพัดจะยาก และใบพัดแหลมคมอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ น่าจะทำให้สามารถหมุนถอดออกมาทำความสะอาดได้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร

วันที่ใช้ 2022-08-02

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร

วันที่ใช้ 2022-08-02

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