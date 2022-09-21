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ยกเลิกการผลิต
ปลดล็อคสารอาหารให้กับครอบครัวของคุณได้อย่างง่ายดาย
เครื่องครัวที่สะดวกครบวงจรนี้ทำให้คุณสามารถผสานการทำอาหารกับชีวิตที่เร่งรีบของคุณได้ ด้วยโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้ง 8 แบบ คุณสามารถทำเครื่องดื่มมากมายทั้งร้อนและเย็นภายในไม่กี่นาที ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยการนำนวัตกรรมมาสู่ห้องครัว
1200 วัตต์
โถปั่นแก้ว 2 ลิตร
ด้วยฟังก์ชันการปรุงอาหารที่ช่วยคุณทำเมนูและเครื่องดื่มร้อนๆ ที่คุณชื่นชอบ
ไม่ต้องมีทักษะในการทำอาหารก็ใช้เครื่องปั่นนี้ได้ ด้วย 8 โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้านี้ คุณจะทำเครื่องดื่มมากมายทั้งร้อนและเย็นได้ภายในไม่กี่นาที
มาพร้อมอินเตอร์เฟซแบบดิจิตอลที่ใช้งานง่าย
4.7
จาก 5
46
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88%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Millionair99
21/09/2022
ประเทศไทย
รีวิวการใช้เครื่องปั่นร้อนเย็น HR2088/91
เครื่องปั่นตัวนี้ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมากครับ ทำให้ทำน้ำเต้าหู้ ทำซุปข้าวโพดและซุปต่างๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆ แค่ใส่ถั่ว 1 ถ้วยตวงและน้ำเปล่า1.2 ลิตร แล้วกดปุ่มและรอสักครู่ก็จะได้น้ำเต้าหู้ ร้อนหอมๆ รสชาดเข้มข้นกว่าที่เคยซื้อจากร้านทั่วไป สะดวก สะอาด อร่อยกว่าซื้อครับ ใครยังไม่ซื้อ แนะนำครับ
ข้อดี
ใช้งานง่ายมาก แค่ใส่วัตถุดิบ ใส่น้ำ กดปุ่มแล้วรอ แถมมี 8 หมวดการใช้งานให้เลือก ดีมากครับ
ข้อเสีย
ตัวโถทำจากแก้วอย่างหนา ทำให้อาจจะหนักเกินไปสำหรับผู้หญิงบางคน
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร
วันที่ใช้ 2022-08-21
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร
วันที่ใช้ 2022-08-21
Sanpokin
06/09/2022
ประเทศไทย
เครื่องปั่นร้อนเย็นอัจฉริยะที่ตอบโจทย์มากที่สุด
เครื่องปั่นร้อนเย็นที่มาพร้อมโปรแกรมอัตโนมัติถึง 8 โปรแกรมทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมาก การทำอาหารเช้า เช่นโจ๊กธัญพืช หรือเครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ น้ำถั่ว 5 สีหรือน้ำฟักทองก็เป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ประสิทธิภาพการปั่นที่ปั่นละเอียดมากจนสามารถดื่มน้ำเต้าหู้ได้ทั้งกาก ได้ทั้งประโยชน์และกากใยอาหาร ไม่ต้องเสียเวลากรองกากถั่วอีกต่อไป หรือจะปั่นสมูตตี้ผลไม้ก็สามารถทำได้ ได้ทานอาหารและผลไม้ปั่นที่สะอาดและสามารถรังสรรค์เมนูด้วยวัตถุดิบที่อยากทานได้ด้วย ปัจจุบันคนใช้สายตาในการดูโทรศัพท์มือถือกันมาก จึงอยากให้ทุกคนซื้อเครื่องนี้ติดบ้านไว้ จะได้ทำเครื่องดื่มเมนูที่ง่ายและทุกคนน่าจะชอบและมีประโยชน์ต่อสายตา เช่นน้ำฟักทองเข้มข้น มาบำรุงสายตากันเถอะครับ
ข้อดี
เครื่องปั่นนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างปั่นได้ทั้งร้อนและเย็น
ข้อเสีย
โถอาจจะหนัก แต่แข็งแรงและทำด้วยแก้วหนาอย่างดี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร
วันที่ใช้ 2022-08-06
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร
วันที่ใช้ 2022-08-06
สุชาติ
02/09/2022
ประเทศไทย
เครื่องเดียวจบทั้งปั่นร้อนและเย็น
เป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ที่ดีเครื่องหนึ่ง โดยสามารถปั่นร้อนและเย็นได้ ทำเมนูต่างๆ ก็ง่าย ส่วนเมนูประจำทุกวันคือน้ำเต้าหู้ร้อนๆ ส่วนวัสดุต่างๆ ดูแข็งแรงมั่นคงดี ไม่ก๊องแก้ง
ข้อดี
เป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ ทำอาหารและเครื่องดื่มร้อนเย็นได้ดี เครื่องเดียวจบ
ข้อเสีย
การล้างตรงช่วงใบพัดจะยาก และใบพัดแหลมคมอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ น่าจะทำให้สามารถหมุนถอดออกมาทำความสะอาดได้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร
วันที่ใช้ 2022-08-02
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2088/91 เครื่องปั่นอาหาร
วันที่ใช้ 2022-08-02