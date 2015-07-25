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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender HR2100/80
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender HR2100/80

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องปั่น

HR2100/80

4.5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย

เครื่องปั่นคอลเลคชัน Daily จาก Philips พลังมอเตอร์ 400 วัตต์ ด้วยโถปั่น 1.5 ลิตร และใบมีด ProBlend 4 แฉก เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบสำหรับสมูทตี้ และการเตรียมอาหาร เครื่องปั่นจะทำให้งานปั่นกลายเป็นเรื่องง่าย!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องปั่นทรงพลังพร้อมใบมีด ProBlend

การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย

  • 300 วัตต์

  • โถพลาสติก 1.5 ลิตร

  • ความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม pulse

  • ProBlend 4

มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์

มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์

มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม

โถพลาสติกทนต่อการแตกร้าว

ป้องกันการแตกร้าวด้วยโถปั่นพลาสติกทนแรงกระแทก โถปั่น 1.5 ลิตรมีความจุขณะทำงาน 1.25 ลิตร

ใบมีด ProBlend 4 แฉกเพื่อการปั่นและผสมที่มีประสิทธิภาพ

ใบมีด ProBlend 4 แฉกเพื่อการปั่นและผสมที่มีประสิทธิภาพ

ใบมีดที่ได้รับการออกแบบมาใหม่จะทำการผสมและตัดส่วนผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำสมูทตี้สมบูรณ์แบบให้กับคุณและครอบครัว

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.5

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

25/07/2015

Singapore

Singapore

Excellent product

Blender is very powerful & having good design. Easy to use as well

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2100/03 Blender

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2100/03 Blender

10/06/2014

Singapore

Singapore

Simple and User-friendly

This is a good product. No complicated buttons and functions. Easy to use.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2100/03 Blender

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2100/03 Blender

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