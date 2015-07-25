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การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
เครื่องปั่นคอลเลคชัน Daily จาก Philips พลังมอเตอร์ 400 วัตต์ ด้วยโถปั่น 1.5 ลิตร และใบมีด ProBlend 4 แฉก เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบสำหรับสมูทตี้ และการเตรียมอาหาร เครื่องปั่นจะทำให้งานปั่นกลายเป็นเรื่องง่าย!
300 วัตต์
โถพลาสติก 1.5 ลิตร
ความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม pulse
ProBlend 4
มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม
ป้องกันการแตกร้าวด้วยโถปั่นพลาสติกทนแรงกระแทก โถปั่น 1.5 ลิตรมีความจุขณะทำงาน 1.25 ลิตร
ใบมีดที่ได้รับการออกแบบมาใหม่จะทำการผสมและตัดส่วนผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำสมูทตี้สมบูรณ์แบบให้กับคุณและครอบครัว
4.5
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Mady
25/07/2015
Singapore
Excellent product
Blender is very powerful & having good design. Easy to use as well
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2100/03 Blender
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2100/03 Blender
G10scout
10/06/2014
Singapore
Simple and User-friendly
This is a good product. No complicated buttons and functions. Easy to use.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2100/03 Blender
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2100/03 Blender