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  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ยกเลิกการผลิต

Viva Collectionเครื่องปั่น

HR2157/92

4.5

| (37) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บดน้ำแข็งสำหรับเครื่องดื่มเย็นและสมูทตี้แสนอร่อยได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเทคโนโลยี ProBlend5 ด้วยโถปั่นไทรทัน Duravita ที่ไม่มีวันแตกหัก ไม่ขุ่น และใช้กับเครื่องล้างจานได้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

บดน้ำแข็งเร็วขึ้น 20% ด้วย ProBlend 5

ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  • 600 วัตต์

  • ProBlend 5

  • โถไทรทัน 2 ล.

บดน้ำแข็งได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ProBlend5

ใบมีดพร้อมเทคโนโลยี ProBlend5 ช่วยให้คุณบดน้ำแข็งได้ในไม่กี่วินาทีเพื่อสมูทตี้เย็นชื่นใจที่สมบูรณ์แบบ

ที่บดสับขนาดเล็กสำหรับสับส่วนผสมชนิดนุ่ม

ใช้ที่บดสับขนาดเล็กเพื่อหั่นส่วนผสมชนิดนุ่มทุกชนิด เช่น สมุนไพร พริก หัวหอม และเนื้อ

มอเตอร์ 600 วัตต์อันทรงพลัง

มอเตอร์ 600 วัตต์อันทรงพลังสำหรับการปั่นสมูทตี้แก้วโปรดของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.5

จาก 5

37

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

29/10/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

สุดยอดเครื่องปั่น

ราคาไม่แพง แต่ใช้ง่ายสดวก มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง ปั่นแรงและละเอียดดีมาก

ข้อดี

ใช้ง่ายและสดวก ปั่นแรง สุดคุ้มค่า

ข้อเสีย

น่าจะมีวงแหวน silicone วางจำหน่ายต่างหากด้วย เพื่อจะได้มีไว้สำรอง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 เครื่องปั่น

Date of Use 2018-09-28

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 เครื่องปั่น

Date of Use 2018-09-28

28/05/2020

Việt Nam

Việt Nam

Miễn góp ý.

Philips là hãng sản xuất đồ gia dụng gia dụng lớn trên thế giới, luôn luôn cải tiến công nghệ - máy xay Philips HR2157/92 không là ngoại lệ. Mình mới mua máy này về sử dụng và có vài điểm nhận xét như sau: - Hình thức đẹp, gọn nhẹ, chất liệu nhựa là loại chống va đập. - Lưỡi dao bằng hợp kim, rất sắc. Xay thịt, các loại hạt nhanh và nhỏ không như những máy khác của Trung Quốc. - Động cơ mạnh mẽ, êm ái (600W), nút điều chỉnh to dễ điều khiển. Có chức năng nhồi, Min....Max. Kết luận: Đáng đồng tiền bát gạo, xứng danh thương hiệu gia dụng hàng đầu thế giới đó là Philips.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 Blender

Date of Use 2020-04-28

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 Blender

Date of Use 2020-04-28

18/10/2018

Việt Nam

Việt Nam

Tôi khuyên dùng đồ bếp philips

Mình rất thích máy say sinh tố vì nó không ồn ào giống các loại máy mà mình sử dụng trước kia và rất hài lòng về nó mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn bè của mình để họ cũng may mắn như mình

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 Blender

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 Blender

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