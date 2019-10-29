Đầu tiên, cảm ơn Philips và The Insiders đã cho mình cơ hội được trải nghiệm sản phẩm. Sau hơn 1 tuần sử dụng, mình có một số nhận xét cho sản phẩm HR2157/92 như sau: - Mẫu mã, thiết kế: chiếc máy xay được thiết kế đơn giản, gồm 2 phần nguồn máy và bình xay, với 2 màu đen và trắng. Mặc dù thiết kế đơn giản nhưng rất tỉ mỉ và chi tiết. Phần nắp có các khấc để ngăn nước trào ra (Như clip). Phần đáy có 2 miếng hút để cố định máy xay, tránh xô, lệch máy xay làm trào nước ra khi sử dụng ở tốc độ cao. Có vạch tính lít ở bên ngoài máy xay để người dùng như mình (thường hay pha sinh tố theo công thức) có thể tiện theo dõi số lượng cần thiết. - Tốc độ xay: Khác với dòng sản phẩm của nhãn hàng khác mình đang dùng, Philips mang lại cho mình cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng. Thay vì có 3 tốc độ như các máy thông thường, máy xay Philips có khoảng 5-6 tốc độ xay khác nhau. Mình thường xay sinh tố để uống hằng ngày, và với nhu cầu này, chỉ cần sử dụng tốc độ xay nhỏ nhất là khoảng 1-2 phút là mình đã có cả bình sinh tố như ý. Nhờ tốc độ quay nhanh và mạnh, máy xay Philips đã giúp mình tiết kiệm khá nhiều thởi gian. Ngoài ra, sau khi xay trong khoảng 1 phút, sinh tố không bị vón cục hoặc bị đặc (do nhiều bã) như các dòng sản phẩm khác, mà rất mịn, nhuyễn. - Tiếng ồn: có lẽ 1 phần do được thiết kế có 2 nút giúp cố định trên bề mặt nên máy xay của Philips ko có tiếng ồn quá khó chịu. Tiếng máy chạy rất êm (như trong clip). - Nhược điểm: tạm thời trong thời gian vừa qua, mình mới nhận thấy 1 nhược điểm duy nhất của máy xay Philips là sau khi xay để lại khá nhiều bọt (có thể do tốc độ xay mạnh). => Đánh giá chung: So với dòng sản phẩm của 1 hãng khác mình đang dùng, máy xay Philips vượt trội hơn hẳn về mọi mặt. Mình đánh giá rất cao và rất là hài lòng về sản phẩm này cả về thiết kế cũng như chất lượng. Tóm lại, mình muốn cảm ơn 1 lần nữa hãng Philips cũng như The Insiders đã cho mình cơ hội trải nghiệm, và đặc biệt là sử dụng sản phẩm cải thiện sức khỏe của bản thân và gia đình bằng cách sử dụng sản phẩm hằng ngày để tạo ra những ly sinh tố bổ dưỡng. Mình cũng như gia đình rất hài lòng về sản phẩm này và sẽ giới thiệu cho người thân và bạn bè về sản phẩm của Philips. Cảm ơn !