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ทำสมูทตี้เย็นชื่นใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
บดน้ำแข็งสำหรับเครื่องดื่มเย็นและสมูทตี้แสนอร่อยได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเทคโนโลยี ProBlend5 ด้วยโถปั่นไทรทัน Duravita ที่ไม่มีวันแตกหัก ไม่ขุ่น และใช้กับเครื่องล้างจานได้
600 วัตต์
ProBlend 5
โถไทรทัน 2 ล.
ใบมีดพร้อมเทคโนโลยี ProBlend5 ช่วยให้คุณบดน้ำแข็งได้ในไม่กี่วินาทีเพื่อสมูทตี้เย็นชื่นใจที่สมบูรณ์แบบ
ใช้ที่บดสับขนาดเล็กเพื่อหั่นส่วนผสมชนิดนุ่มทุกชนิด เช่น สมุนไพร พริก หัวหอม และเนื้อ
มอเตอร์ 600 วัตต์อันทรงพลังสำหรับการปั่นสมูทตี้แก้วโปรดของคุณ
4.5
จาก 5
37
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
กพ 27
29/10/2019
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
สุดยอดเครื่องปั่น
ราคาไม่แพง แต่ใช้ง่ายสดวก มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง ปั่นแรงและละเอียดดีมาก
ข้อดี
ใช้ง่ายและสดวก ปั่นแรง สุดคุ้มค่า
ข้อเสีย
น่าจะมีวงแหวน silicone วางจำหน่ายต่างหากด้วย เพื่อจะได้มีไว้สำรอง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 เครื่องปั่น
Date of Use 2018-09-28
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 เครื่องปั่น
Date of Use 2018-09-28
Vo danh
28/05/2020
Việt Nam
Miễn góp ý.
Philips là hãng sản xuất đồ gia dụng gia dụng lớn trên thế giới, luôn luôn cải tiến công nghệ - máy xay Philips HR2157/92 không là ngoại lệ. Mình mới mua máy này về sử dụng và có vài điểm nhận xét như sau: - Hình thức đẹp, gọn nhẹ, chất liệu nhựa là loại chống va đập. - Lưỡi dao bằng hợp kim, rất sắc. Xay thịt, các loại hạt nhanh và nhỏ không như những máy khác của Trung Quốc. - Động cơ mạnh mẽ, êm ái (600W), nút điều chỉnh to dễ điều khiển. Có chức năng nhồi, Min....Max. Kết luận: Đáng đồng tiền bát gạo, xứng danh thương hiệu gia dụng hàng đầu thế giới đó là Philips.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 Blender
Date of Use 2020-04-28
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 Blender
Date of Use 2020-04-28
Dungthuy2310
18/10/2018
Việt Nam
ส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น
Tôi khuyên dùng đồ bếp philips
Mình rất thích máy say sinh tố vì nó không ồn ào giống các loại máy mà mình sử dụng trước kia và rất hài lòng về nó mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn bè của mình để họ cũng may mắn như mình
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 Blender
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HR2157/92 Blender