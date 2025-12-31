Philips DVD home theater system HTS3548

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ยกเลิกการผลิต
HTS3548/98
HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface (ช่องเสียบสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips DVD เพลงและภาพดิจิตอลของคุณจะเล่นจากเครื่องได้โดยตรง คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
สัญญาณเข้า MP3 ใช้เทคโนโลยีพลักแอนด์เพลย์ ซึ่งช่วยในการเล่นเพลง MP3 ได้โดยตรงผ่านระบบโฮมเธียเตอร์โดยการต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับแจ๊คหูฟังในตัว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงคุณภาพสูงของระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips ขณะที่เล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา
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