Philips DVD home theater system HTS3548

ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว

ยกเลิกการผลิต

HTS3548 DVD home theater system

HTS3548/98

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด
HDMI 1080i พร้อมการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง

HDMI 1080i พร้อมการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง

HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface (ช่องเสียบสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

USB Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips DVD เพลงและภาพดิจิตอลของคุณจะเล่นจากเครื่องได้โดยตรง คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

สัญญาณเข้า MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา

สัญญาณเข้า MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา

สัญญาณเข้า MP3 ใช้เทคโนโลยีพลักแอนด์เพลย์ ซึ่งช่วยในการเล่นเพลง MP3 ได้โดยตรงผ่านระบบโฮมเธียเตอร์โดยการต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับแจ๊คหูฟังในตัว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงคุณภาพสูงของระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips ขณะที่เล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี