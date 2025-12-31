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ลำโพงการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

HTS5110/98

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับเสียงใสชัดเจนทุกรายละเอียดในการดูทีวี ภาพยนตร์ หรือฟังเพลงได้จากลำโพงที่เพรียวบางโดยไม่เกะกะ! ด้วยพลังเสียง 300W ระบบอัปสเกลลิ่ง HDMI 1080p และซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ทำให้การชมภาพยนตร์ของคุณเป็นคืนพิเศษ!

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เสียงเซอร์ราวด์คุณภาพเยี่ยมจาก SoundBar รูปทรงเพรียวบาง

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

  • HDMI 1080p

แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย

แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย

ระบบควบคุมการทำงานแบบแผงหน้าจอสัมผัสที่ใช้ง่ายช่วยให้คุณควบคุมเสียงและตัวเลือกการเล่นอื่นๆ ได้โดยการกดบนตัวควบคุมแบบสัมผัสบนแผงด้านหน้า

เชื่อมต่อกับทีวีของคุณได้ง่ายด้วยสาย HDMI เพียงหนึ่งสาย

เชื่อมต่อกับทีวีของคุณได้ง่ายด้วยสาย HDMI เพียงหนึ่งสาย

USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB

USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกเพลงหรือภาพของคุณ เพื่อเล่นโดยใช้ช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

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