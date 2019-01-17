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ยกเลิกการผลิต

Philips Sonicare DiamondCleanแปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

HX9372/10

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน

ฟอกฟันขาวที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟันไฟฟ้าความเร็วสูงที่หรูหราที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช้ Philips Sonicare วันนี้เลย

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แบรนด์แปรงสีฟันไฟฟ้าที่แนะนำโดยทันตแพทย์

แปรงสีฟันแบบโซนิคชนิดฟอกฟันขาว Philips Sonicare ที่ดีที่สุด

เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน

  • 5 โหมด

  • 3 หัวแปรง

  • ถ้วยแก้วชาร์จ กระเป๋าพกพาสำหรับเดินทาง

  • พร้อมโหมด Deep Clean

กำจัดคราบหินปูนได้สูงสุดถึง 10 เท่าด้วย AdaptiveClean*

กำจัดคราบหินปูนได้สูงสุดถึง 10 เท่าด้วย AdaptiveClean*

ช่องเสียบบนหัวแปรง AdaptiveClean เพื่อให้คุณได้สัมผัสการทำความสะอาดฟันที่ซอกซอนกว่าที่เคย ด้วยแปรงที่สัมผัสกับผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่า ทำให้ขจัดคราบหินปูนในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงได้มากขึ้นถึง 10 เท่า และทำความสะอาดได้ลึกและซอกซอนทั้งร่องเหงือกและช่องระหว่างซี่ฟัน

รอยยิ้มขาวสดใสยิ่งขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ด้วยหัวแปรง DiamondClean ของเรา

รอยยิ้มขาวสดใสยิ่งขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ด้วยหัวแปรง DiamondClean ของเรา

คลิกที่หัวแปรง DiamondClean ของเราเพื่อลบรอยเปื้อนบนพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ขนแปรงลบรอยเปื้อนบนพื้นผิวที่หนาแน่นตรงกลางหัวแปรงที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้มขาวสดใสขึ้น 2 เท่า และฟันขาวสะอาดขึ้นใน 7 วัน

ปรับปรุงสุขภาพเหงือกใน 2 สัปดาห์*

ปรับปรุงสุขภาพเหงือกใน 2 สัปดาห์*

ด้วยการทำความสะอาดที่ดีที่สุดจาก DiamondClean เหงือกจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์* กำจัดคราบหินปูนตามร่องเหงือกได้สูงสุดถึง 7 เท่า ซึ่งมากกว่าแปรงสีฟันปกติ จะทำให้คุณมีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดีที่สุด

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

17/01/2019

한국

한국

진짜 짱입나다

무엇보다 이가 깨끗이 닦이며 양치후 개운하고 시원합니다. 얼마 사용하지 않았지만 이가 하얗게 되는것 같네요

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean HX9392/05 Sonic electric toothbrush

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean HX9392/05 Sonic electric toothbrush

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ใช้ระยะเวลาสองนาทีสองช่วงในการแปรงฟันต่อวัน ในโหมดมาตรฐาน