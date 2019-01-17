รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน
ฟอกฟันขาวที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟันไฟฟ้าความเร็วสูงที่หรูหราที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช้ Philips Sonicare วันนี้เลย
แบรนด์แปรงสีฟันไฟฟ้าที่แนะนำโดยทันตแพทย์
5 โหมด
3 หัวแปรง
ถ้วยแก้วชาร์จ กระเป๋าพกพาสำหรับเดินทาง
พร้อมโหมด Deep Clean
ช่องเสียบบนหัวแปรง AdaptiveClean เพื่อให้คุณได้สัมผัสการทำความสะอาดฟันที่ซอกซอนกว่าที่เคย ด้วยแปรงที่สัมผัสกับผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่า ทำให้ขจัดคราบหินปูนในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงได้มากขึ้นถึง 10 เท่า และทำความสะอาดได้ลึกและซอกซอนทั้งร่องเหงือกและช่องระหว่างซี่ฟัน
คลิกที่หัวแปรง DiamondClean ของเราเพื่อลบรอยเปื้อนบนพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ขนแปรงลบรอยเปื้อนบนพื้นผิวที่หนาแน่นตรงกลางหัวแปรงที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้มขาวสดใสขึ้น 2 เท่า และฟันขาวสะอาดขึ้นใน 7 วัน
ด้วยการทำความสะอาดที่ดีที่สุดจาก DiamondClean เหงือกจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์* กำจัดคราบหินปูนตามร่องเหงือกได้สูงสุดถึง 7 เท่า ซึ่งมากกว่าแปรงสีฟันปกติ จะทำให้คุณมีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดีที่สุด
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5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
아카데미
17/01/2019
한국
진짜 짱입나다
무엇보다 이가 깨끗이 닦이며 양치후 개운하고 시원합니다. 얼마 사용하지 않았지만 이가 하얗게 되는것 같네요
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean HX9392/05 Sonic electric toothbrush
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean HX9392/05 Sonic electric toothbrush
ใช้ระยะเวลาสองนาทีสองช่วงในการแปรงฟันต่อวัน ในโหมดมาตรฐาน