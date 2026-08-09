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ยกเลิกการผลิต

DiamondClean 9000แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป

HX9912/50

4.2

| (203) ตรวจดู | 85% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน

ฟอกฟันขาวที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟันไฟฟ้าความเร็วสูงที่หรูหราที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช้ Philips Sonicare วันนี้เลย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด
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แบรนด์แปรงสีฟันไฟฟ้าที่แนะนำโดยทันตแพทย์

ฟันขาวสดใสยิ่งขึ้นในเวลาเพียง 1 วัน*

เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน

  • การแปรงฟันแบบเชื่อมต่อทำได้ง่าย

  • เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดภายใน

  • การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ

  • 4 โหมด ความแรง 3 ระดับ

กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 10 เท่า* เพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึง

กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 10 เท่า* เพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึง

ให้คุณได้รับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกที่สุดด้วยหัวแปรง C3 Premium Plaque Control ขนแปรงที่นุ่มและยืดหยุ่นได้รับการออกแบบมาให้โค้งมนไปตามรูปทรงของฟัน ช่วยให้คุณสัมผัสกับผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่า** และสามารถขจัดคราบหินปูนได้มากขึ้นถึง 10 เท่าจากจุดที่เข้าถึงยาก

ขจัดคราบหินปูนได้อย่างหมดจด อ่อนโยนต่อเหงือกของคุณ

ขจัดคราบหินปูนได้อย่างหมดจด อ่อนโยนต่อเหงือกของคุณ

หัวแปรง C3 Premium Plaque Control ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสะอาดล้ำลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้านและขนแปรงที่ยืดหยุ่นและนุ่มนวลโค้งมนไปตามรูปทรงของฟันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้คุณสัมผัสผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่าและช่วยให้เข้าถึงจุดที่เข้าถึงยาก*

เริ่มต้นและรักษานิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

เริ่มต้นและรักษานิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

DiamondClean 9000 ให้คำแนะนำที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงและรักษานิสัยการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะระหว่างการพบทันตแพทย์ เซนเซอร์อัจฉริยะในตัวจะช่วยให้คุณทราบเมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป และด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์การแปรงฟันของคุณกับแอป Sonicare รายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณดำเนินการตามแผน เพื่อดูว่าคุณจะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.2

จาก 5

203

ตรวจดู

85%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

09/08/2026

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใข้ดีขจัดคราบหินปูนได้ยอดเยี่ยม ใช้มาตลอด20ปีแล้ว มั่นใจในผลิตภัณฑ์

ข้อดี

รักษาคงามสะอาดฟันและสุขภาพเหงือก

ข้อเสีย

หัวแปรงเตือนเปลี่ยนเร็วไปนิด

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 HX9914/75 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป

วันที่ใช้ 2026-08-09

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 HX9914/75 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป

วันที่ใช้ 2026-08-09

02/10/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

พนักงานฟิลิปส์

[Employee of philipsglobal] ฝันรู้สึกสะอาดขึ้นทันทีหลังได้ใช้งาน ชอบมากโดยเรื่องที่มีตัวจับเวลาการแปรงฟัน

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 HX9914/76 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป

วันที่ใช้ 2024-09-01

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 HX9914/76 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป

วันที่ใช้ 2024-09-01

24/07/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใช้งานดีมากกกก คุณภาพสินค้าก็ดีมากๆๆ บริการจากทางร้านก็ดีมากก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 Series HX9911/73 Power Toothbrush รุ่นพิเศษ

วันที่ใช้ 2025-01-24

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 Series HX9911/73 Power Toothbrush รุ่นพิเศษ

วันที่ใช้ 2025-01-24

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เปรียบเทียบกับ DiamondClean

  2. มากกว่าแปรงสีฟันปกติ

  3. ตามระยะเวลาแปรงฟันสองนาทีสองช่วงต่อวัน