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เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน
ฟอกฟันขาวที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟันไฟฟ้าความเร็วสูงที่หรูหราที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช้ Philips Sonicare วันนี้เลย
แบรนด์แปรงสีฟันไฟฟ้าที่แนะนำโดยทันตแพทย์
การแปรงฟันแบบเชื่อมต่อทำได้ง่าย
เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดภายใน
การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ
4 โหมด ความแรง 3 ระดับ
ให้คุณได้รับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกที่สุดด้วยหัวแปรง C3 Premium Plaque Control ขนแปรงที่นุ่มและยืดหยุ่นได้รับการออกแบบมาให้โค้งมนไปตามรูปทรงของฟัน ช่วยให้คุณสัมผัสกับผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่า** และสามารถขจัดคราบหินปูนได้มากขึ้นถึง 10 เท่าจากจุดที่เข้าถึงยาก
หัวแปรง C3 Premium Plaque Control ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสะอาดล้ำลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้านและขนแปรงที่ยืดหยุ่นและนุ่มนวลโค้งมนไปตามรูปทรงของฟันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้คุณสัมผัสผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่าและช่วยให้เข้าถึงจุดที่เข้าถึงยาก*
DiamondClean 9000 ให้คำแนะนำที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงและรักษานิสัยการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะระหว่างการพบทันตแพทย์ เซนเซอร์อัจฉริยะในตัวจะช่วยให้คุณทราบเมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป และด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์การแปรงฟันของคุณกับแอป Sonicare รายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณดำเนินการตามแผน เพื่อดูว่าคุณจะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป
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4.2
จาก 5
203
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85%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Pdh168
09/08/2026
ประเทศไทย
ใข้ดีขจัดคราบหินปูนได้ยอดเยี่ยม ใช้มาตลอด20ปีแล้ว มั่นใจในผลิตภัณฑ์
ข้อดี
รักษาคงามสะอาดฟันและสุขภาพเหงือก
ข้อเสีย
หัวแปรงเตือนเปลี่ยนเร็วไปนิด
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 HX9914/75 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป
วันที่ใช้ 2026-08-09
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 HX9914/75 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป
วันที่ใช้ 2026-08-09
Wora9
02/10/2025
ประเทศไทย
พนักงานฟิลิปส์
[Employee of philipsglobal] ฝันรู้สึกสะอาดขึ้นทันทีหลังได้ใช้งาน ชอบมากโดยเรื่องที่มีตัวจับเวลาการแปรงฟัน
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 HX9914/76 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป
วันที่ใช้ 2024-09-01
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 HX9914/76 แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic พร้อมแอป
วันที่ใช้ 2024-09-01
Zazajung
24/07/2025
ประเทศไทย
ใช้งานดีมากกกก คุณภาพสินค้าก็ดีมากๆๆ บริการจากทางร้านก็ดีมากก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 Series HX9911/73 Power Toothbrush รุ่นพิเศษ
วันที่ใช้ 2025-01-24
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DiamondClean 9000 Series HX9911/73 Power Toothbrush รุ่นพิเศษ
วันที่ใช้ 2025-01-24
เปรียบเทียบกับ DiamondClean
มากกว่าแปรงสีฟันปกติ
ตามระยะเวลาแปรงฟันสองนาทีสองช่วงต่อวัน