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Power Alkalineแบตเตอรี่

LR14P2B/40

ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง

ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และวิทยุขนาดพกพา ต่างต้องการใช้พลังงานมากยิ่งกว่าเดิม คุณสามารถทำให้เครื่องเล่นเหล่านี้ทำงานได้นานกว่าเดิมด้วยแบตเตอรี่ Power Alkaline ของ Philips

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ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง

  • C

  • Power Alkaline

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ของ Philips ประกอบด้วยสารแคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว 0%

แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว

คำแนะนำที่เข้าใจง่ายและไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

สัญลักษณ์สากลของการไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาบนบรรจุภัณฑ์อธิบายวิธีใช้และลักษณะการใช้งานว่าสามารถหรือต้องใช้กับผลิตภัณฑ์แบบใด

มีรุ่นต่างๆ หลากหลายครบชุด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการใช้งาน

Philips มีแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานบ่อย (AA, AAA, C, D, 9V) อย่างครบถ้วนในขนาดบรรจุหลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี