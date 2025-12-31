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แบตเตอรี่

LR6A40C/40

เทคโนโลยีอัลคาไลน์เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงาน

แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานและพลังงานที่วางใจได้สำหรับอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น นาฬิกาและวิทยุ พลังงานอัลคาไลน์ของ Philips ให้ความคุ้มค่าสำหรับความต้องการพื้นฐาน

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เทคโนโลยีอัลคาไลน์เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงาน

  • AA

  • อัลคาไลน์

เทคโนโลยีอัลคาไลน์เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานสูง

เทคโนโลยีอัลคาไลน์จะให้พลังแก่อุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานสูง

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ของ Philips ประกอบด้วยสารแคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว 0%

แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว

มีรุ่นต่างๆ หลากหลายครบชุด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการใช้งาน

Philips มีแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานบ่อย (AA, AAA, C, D, 9V) อย่างครบถ้วนในขนาดบรรจุหลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ

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