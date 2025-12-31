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Ultinon 1000 Motoหลอดไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ AC/DC

LUM11163U1MX1/20

1116311

มีไฟมากขึ้นสำหรับการขับขี่

Philips Ultinon 1000 Moto ให้ความสะดวกในทุกการขับขี่ โดยมีแสงสีขาวสว่างจ้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและดีไซน์กะทัดรัดเพื่อให้ติดตั้งกับพาหนะส่วนใหญ่ได้ง่าย ทำงานได้กับไฟ AC และ DC จากจักรยานของ moto และกันสั่นสะเทือน

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ประสิทธิภาพ LED คงที่

มีไฟมากขึ้นสำหรับการขับขี่

  • LED-HL [~M5/T19]

  • ลำแสงไฟหน้าสว่าง

  • แสงสีขาวเย็นตา 6000 K

  • ไดรเวอร์ IC สำหรับตัวแปลง AC/DC สากล

ทัศนวิสัยด้านหน้าดีขึ้น

เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นและสไตล์อันสมบูรณ์แบบ เลือกไฟ LED Philips Ultinon Moto LED สมรรถนะสูงที่มีไฟกว้างและสว่างขึ้นเพื่อทัศนวิสัยด้านหน้าที่ดีขึ้น รูปแบบลำแสงที่สม่ำเสมอและแม่นยำจะทำให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนและเป็นที่สังเกตเพื่อความปลอดภัยของคุณ ได้ทัศนวิสัยด้านหน้าที่ดีขึ้นเนื่องด้วยไฟที่สว่างขึ้น

อุณหภูมิสีสูงสุด 6,000 เคลวินเพื่อแสงขาวเย็นตา

Philips Ultinon 1000 Moto มีอุณหภูมิสีสูงสุด 6000 K เพื่อความสบายตาเพื่อให้การขับขี่ในที่มืดปลอดภัยขึ้น ได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจขึ้น

ความเข้ากันได้ทางไฟฟ้ากับรถจักรยานยนต์ AC และ DC

ไดรเวอร์ IC ในตัวเพื่อให้เหมาะกับระบบไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ DC และ AC 12V ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แทบทุกคัน

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น

  2. เทียบกับข้อกำหนดขั้นต่ำทางกฎหมายของ ECE R113