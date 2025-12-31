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Ultinon Pro7000 SIหลอดไฟสัญญาณรถยนต์และรถบรรทุก

LUM12202AU70X2/20

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนานเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟกระพริบข้าง Philips Ultinon Pro7000 LED-AMB [≈WY5W] สีเหลืองอำพันเข้มข้นมีความดูดีและเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์

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สัญญาณแบบสง่างามที่สว่างกว่า

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนานเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • LED-AMB [≈WY5W]

  • จำนวนของหลอดไฟ: 2

  • 12V สีเหลืองอำพันเข้ม

  • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

ส่งสัญญาณไฟให้เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยไฟภายนอกที่สว่างขึ้นกว่าเดิม

การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงการเปลี่ยนตำแหน่งโดยเจตนาของพาหนะมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน คนอื่นๆ จำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และเมื่อสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทัศนวิสัยลดลง ไฟสัญญาณที่สว่างและสดใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไฟสัญญาณของ Philips Ultinon Pro7000 LED ให้แสงสีเหลืองที่สว่างและเข้มเพื่อไฟกระพริบข้าง รถของคุณก็เปรียบเหมือนตัวคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณมีเอกลักษณ์ด้วยไฟสัญญาณ LED จาก Philips

ข้อมูลความปลอดภัยแบบพร้อมใช้งานสำหรับผู้ขับขี่รายอื่น

เมื่อเทียบกับหลอดไส้ ไฟ LED จาก Philips Ultinon Pro7000 จะสว่างขึ้นทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่คนอื่นๆ สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้น ทำให้คุณปลอดภัยยิ่งขึ้น

การออกแบบตามหลักการยศาสตร์กับส่วน LED สามดวง

สำหรับสัญญาณไฟเลี้ยวและไฟกระพริบข้าง LED Philips Ultinon Pro7000 ให้การกระจายแสงที่สม่ำเสมอ มุมกว้างช่วยให้ฉายแสงในจุดที่คุณต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

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  1. ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE