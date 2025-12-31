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LUM24844CU70X1/20
เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนานเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟ LED festoons 30 มม. Philips Ultinon Pro7000 สำหรับแสงไฟภายในรถยนต์ แสงไฟสีขาวสว่างจ้า 6000 K จะให้แสงสว่างภายในรถกระบะของคุณ และยังถนอมสายตาของคุณอีกด้วย
LED-FEST 30 มม.
จำนวนของหลอดไฟ: 1
สีขาวนวล 24V 6000 K
ระบบยานยนต์ขั้นสูง
เลือกหลอดไฟ Philips Ultinon Pro7000 LED สีขาวสว่างของเราเพื่อทัศนวิสัยและสไตล์ที่เหนือกว่าภายในรถกระบะของคุณ ด้วยความสว่างและมีสไตล์ ไฟรุ่นนี้จะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังค้นหาโทรศัพท์ที่ตกในรถ หรือคุณกำลังพยายามค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดหมาย ตอนนี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับแสงไฟภายในที่สว่างสดใสได้แล้ว
ไฟภายในรถ Philips Ultinon Pro7000 LED ให้เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ที่ทรงพลังถึง 6000K ให้ความสว่างให้กับห้องโดยสารในรถกระบะด้วยไฟที่สว่าง สม่ำเสมอ และมีสไตล์
หากคุณต้องการปรับปรุงทั้งแสงและสไตล์การตกแต่งภายในรถของคุณ ให้เลือกหลอดไฟ LED Philips Ultinon Pro7000 แสงสีขาวที่คมชัดจะช่วยคุณจัดเรียงช่องเก็บของ ค้นหาโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์ที่หล่นใต้เบาะนั่ง หรือค้นหาบางอย่างในท้ายรถ นอกจากช่วยให้คุณดูดีขึ้นแล้ว ยังดูสวยสง่าอีกด้วย
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