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Ultinon Pro7000 SIหลอดไฟสัญญาณสำหรับรถกระบะ

LUM24844CU70X1/20

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนานเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟ LED festoons 30 มม. Philips Ultinon Pro7000 สำหรับแสงไฟภายในรถยนต์ แสงไฟสีขาวสว่างจ้า 6000 K จะให้แสงสว่างภายในรถกระบะของคุณ และยังถนอมสายตาของคุณอีกด้วย

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สัญญาณแบบสง่างามที่สว่างกว่า

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนานเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • LED-FEST 30 มม.

  • จำนวนของหลอดไฟ: 1

  • สีขาวนวล 24V 6000 K

  • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

ส่องสว่างภายในรถกระบะของคุณด้วยหลอดไฟ LED ที่สว่างสดใส

เลือกหลอดไฟ Philips Ultinon Pro7000 LED สีขาวสว่างของเราเพื่อทัศนวิสัยและสไตล์ที่เหนือกว่าภายในรถกระบะของคุณ ด้วยความสว่างและมีสไตล์ ไฟรุ่นนี้จะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังค้นหาโทรศัพท์ที่ตกในรถ หรือคุณกำลังพยายามค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดหมาย ตอนนี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับแสงไฟภายในที่สว่างสดใสได้แล้ว

ปรับแต่งมาเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น

ไฟภายในรถ Philips Ultinon Pro7000 LED ให้เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ที่ทรงพลังถึง 6000K ให้ความสว่างให้กับห้องโดยสารในรถกระบะด้วยไฟที่สว่าง สม่ำเสมอ และมีสไตล์

อัพเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

หากคุณต้องการปรับปรุงทั้งแสงและสไตล์การตกแต่งภายในรถของคุณ ให้เลือกหลอดไฟ LED Philips Ultinon Pro7000 แสงสีขาวที่คมชัดจะช่วยคุณจัดเรียงช่องเก็บของ ค้นหาโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์ที่หล่นใต้เบาะนั่ง หรือค้นหาบางอย่างในท้ายรถ นอกจากช่วยให้คุณดูดีขึ้นแล้ว ยังดูสวยสง่าอีกด้วย

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  1. ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE