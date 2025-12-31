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Ultinon Pro7000 SIหลอดไฟสัญญาณรถยนต์และรถกระบะ

LUM24961WU70X2/20

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนานเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้อัปเกรดเป็นไฟบอกตำแหน่ง Philips Ultinon Pro7000 LED [≈W5W] 24V ซึ่งส่องสว่างและดูดีเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์

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สัญญาณแบบสง่างามที่สว่างกว่า

เพลิดเพลินไปกับความสว่างที่ยาวนานเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • LED-T10 [≈W5W]

  • จำนวนของหลอดไฟ: 2

  • 24V 4000 K สีขาวอุ่น

  • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

ส่งสัญญาณไฟให้เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยไฟภายนอกที่สว่างขึ้นกว่าเดิม

การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงการเปลี่ยนตำแหน่งของพาหนะของคุณมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้คนอื่นๆ จำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และเมื่อสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทัศนวิสัยต่ำลง ไฟสัญญาณที่สว่างและสดใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไฟสัญญาณ LED ของ Philips Ultinon Pro7000 ให้แสงโทนอุ่นที่สว่างถึง 4000 K เพื่อการบอกตำแหน่งและแสงไฟภายในรถยนต์ รถกระบะของคุณก็เปรียบเหมือนตัวคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณมีเอกลักษณ์ด้วยไฟสัญญาณ LED จาก Philips

การออกแบบตามหลักการยศาสตร์กับส่วน LED สามดวง

ไม่ว่าจะเป็นไฟจอด ไฟช่องใส่ของ หรือไฟภายในรถ Philips Ultinon Pro7000 LED จะมอบการกระจายแสงที่สม่ำเสมอให้กับคุณ ด้วยมุมที่กว้างจึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงไฟจะส่องไปยังจุดที่คุณต้องการ

อัพเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

แม้ว่าเป้าหมายหลักของการจัดแสงภายนอกอาคารคือการช่วยให้คุณมองเห็นและถูกมองเห็น แต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่ควรดูดีไปพร้อมๆ กัน หากคุณต้องการอัปเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถใหม่ การเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณด้วยสัญญาณไฟ LED ของ Philips Ultinon Pro7000 ก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการใช้จ่ายเงินของคุณ

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  1. ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE