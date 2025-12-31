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LUMAC107BLKX1
เลือกกลิ่น เสริมอารมณ์
ออกแบบโดยเฉพาะให้ผสมผสานกับโมเลกุลของกลิ่น เช่น ควันบุหรี่ หรืออาหาร จึงทำให้อากาศในรถของคุณสดชื่นขึ้นได้
กลิ่นหอมของดอกไม้
กลิ่นหอมที่ใช้โดย OlfaPure 7100 ได้รับการทดสอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมกลิ่นหอมนานาชาติ (International Fragrance Association, IFRA) โดยจะตรวจสอบว่ากลิ่นหอมนั้นๆ มีน้ำมันหอมระเหยในปริมาณที่ถูกต้องหรือไม่ และส่วนผสมทั้งหมดปลอดภัยต่อการใช้งานหรือไม่
ความคิดเห็น
จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการทดสอบที่ให้คะแนนความแรงของกลิ่นเหม็นเทียบกับความแรงโดยรวมของสารผสมในการทดสอบระดับชาติ พบว่าการมีสารต้านกลิ่นสามารถลดความแรงของกลิ่นเหม็นที่รับรู้ได้