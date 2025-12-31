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OlfaPureตลับน้ำหอมในรถ - กำจัดกลิ่นเหม็น

LUMAC107BLKX1

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ออกแบบโดยเฉพาะให้ผสมผสานกับโมเลกุลของกลิ่น เช่น ควันบุหรี่ หรืออาหาร จึงทำให้อากาศในรถของคุณสดชื่นขึ้นได้

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กลิ่นหอมเพื่อประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดีขึ้น

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  • กลิ่นหอมของดอกไม้

เสริมอารมณ์ด้วยการเลือกกลิ่นที่ใช่

กลิ่นหอมสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย IFRA

กลิ่นหอมที่ใช้โดย OlfaPure 7100 ได้รับการทดสอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมกลิ่นหอมนานาชาติ (International Fragrance Association, IFRA) โดยจะตรวจสอบว่ากลิ่นหอมนั้นๆ มีน้ำมันหอมระเหยในปริมาณที่ถูกต้องหรือไม่ และส่วนผสมทั้งหมดปลอดภัยต่อการใช้งานหรือไม่

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  1. จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการทดสอบที่ให้คะแนนความแรงของกลิ่นเหม็นเทียบกับความแรงโดยรวมของสารผสมในการทดสอบระดับชาติ พบว่าการมีสารต้านกลิ่นสามารถลดความแรงของกลิ่นเหม็นที่รับรู้ได้