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LUMAC108BLKX1
เลือกกลิ่น เสริมอารมณ์
ออกแบบโดยเฉพาะให้ผสมผสานกับโมเลกุลของกลิ่น เช่น ควันบุหรี่ หรืออาหาร จึงทำให้อากาศในรถของคุณสดชื่นขึ้นได้
กลิ่นมินต์สมุนไพร
กลิ่นหอมที่ใช้โดย OlfaPure 7100 ได้รับการทดสอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมกลิ่นหอมนานาชาติ (International Fragrance Association, IFRA) โดยจะตรวจสอบว่ากลิ่นหอมนั้นๆ มีน้ำมันหอมระเหยในปริมาณที่ถูกต้องหรือไม่ และส่วนผสมทั้งหมดปลอดภัยต่อการใช้งานหรือไม่
ความคิดเห็น
มีการทดสอบผลของกลิ่นภายในด้วยกลุ่มผู้เมารถในระหว่างการขับรถนาน 8 นาที ผู้เข้าร่วมการทดสอบได้รับการร้องขอให้อ่านข้อความบนแท็บเล็ตและข้อความที่เด้งขึ้นมาทุก 1 นาทีเพื่อให้คะแนนผลเมื่อมีและไม่มีกลิ่นหอม สังเกตพบว่าอาการลดลงเมื่อใช้กลิ่นหอม