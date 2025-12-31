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OlfaPure 7100เครื่องกระจายกลิ่นหอมในรถอัจฉริยะ

LUMOP710BLKX1

เลือกกลิ่น เสริมอารมณ์

เพิ่มความสะดวกในทุกการขับขี่ด้วยเครื่องกระจายกลิ่นแม่นยำ OlfaPure 7100 โดยตลับแบบเสียบปลั๊กแล้วทำงานได้ทันทีจะปล่อยกลิ่นหอมที่ออกแบบอย่างฝรั่งเศสเป็นชุด ช่วยให้คุณผ่อนคลาย ตื่นตัว ลดอาการเมารถ หรือทำให้อากาศสดชื่นขึ้นได้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

กลิ่นหอมเพื่อประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดีขึ้น

เลือกกลิ่น เสริมอารมณ์

  • ปล่อยกลิ่นหอมแบบแม่นยำ

  • ไม่มีอาการจมูกไม่รับกลิ่นอีกต่อไป

  • เทคโนโลยีการแพร่กระจายแบบแห้งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • 10 กลิ่นที่ออกแบบจากฝรั่งเศส

เสริมอารมณ์ด้วยการเลือกกลิ่นที่ใช่

ด้วยเครื่องกระจายกลิ่นหอมในรถ Philips OlfaPure 7100 คุณจึงสามารถเลือกน้ำหอมกลิ่นที่เหมาะกับอารมณ์ของคุณที่สุดขณะขับรถได้ ให้ทุกการขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยซีรีส์กลิ่นหอมที่บรรจงรังสรรค์จากฝรั่งเศสอันเป็นนครหลวงแห่งกลิ่นของโลก OlfaPure จะกระจายเฉพาะกลิ่นที่ใช่ ไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นการพักผ่อนระหว่างการสัญจรที่เคร่งเครียด รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นเมื่อขับขี่อย่างยาวนาน บรรเทาอาการเมารถ หรือทำให้อากาศสดชื่นขึ้น ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพียงปุ่มสัมผัส

เทคโนโลยีการกระจายกลิ่นหอมด้วยการผึ่งลมเพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่นยิ่งขึ้น

Philips OlfaPure 7100 ใช้วิธีกระจายกลิ่นหอมด้วยการผึ่งลมซึ่งเป็นวิธีการปล่อยกลิ่นหอมขั้นสูงยิ่งขึ้น โดยจะทำงานด้วยการเป่าลมอัดแรงดันไปยังวัสดุที่อินฟิวส์กลิ่นหอมหรือส่วนผสมสำคัญ ซึ่งช่วยลดการปล่อยอนุภาคเข้าไปในอากาศ ส่งผลให้มี VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) และอนุภาคไม่พึงประสงค์อื่นๆ ในระดับที่ต่ำอย่างยิ่ง นั่นหมายความว่าอากาศที่สูดเข้าไปจะดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่การหายใจมีปัญหา

การปล่อยกลิ่นหอมแบบแม่นยำที่หลีกเลี่ยง “อาการจมูกไม่รับกลิ่น”

เครื่องกระจายกลิ่นหอมบางตัวจะหยดน้ำหอมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้อนกลิ่นหอมเข้าไปในอากาศ แต่หากจมูกของคุณรับกลิ่นอยู่ตลอดเวลา สมองก็เรียนรู้ที่จะเพิกเฉยต่อกลิ่นนั้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เรียกกันว่า “อาการจมูกไม่รับกลิ่น” หมายความว่าคุณจะไม่ได้เพลิดเพลินกับกลิ่นหอมอีกต่อไป ในการหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์นี้ Philips OlfaPure ใช้กลไกการปล่อยกลิ่นหอมเฉพาะตัวซึ่งปรับความแรงของกลิ่นหอมอย่างชาญฉลาด ไม่เพียงแต่คุณจะหลีกเลี่ยงอาการจมูกไม่รับกลิ่นได้ แต่การนำส่งกลิ่นอย่างสมดุลยังหมายความว่ากลิ่นหอมจะไม่เยอะจนเกินไปด้วย นอกจากนี้ คุณยังปรับปริมาณการปล่อยกลิ่นหอมตามความชอบได้ด้วย จึงทำให้เพลิดเพลินกับทุกการขับขี่ด้วยกลิ่นหอมในระดับที่เหมาะสมได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. วัสดุ HESA ที่ไม่มีการไหลเวียนของอากาศผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการอิสระตามมาตรฐาน QB/T2761-2006 เกี่ยวกับอัตราการกำจัดแก๊สในช่วง 24 ชั่วโมง ความจุเมื่อเทียบกับวัสดุผงถ่านกัมมันต์ทั่วไปที่มีน้ำหนักเท่ากัน การทดสอบประสิทธิภาพถูกดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบภายใน