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LUMOP711WHX1/00
เลือกกลิ่น เสริมอารมณ์
เพิ่มความสะดวกในทุกการขับขี่ด้วยเครื่องกระจายกลิ่นแม่นยำ OlfaPure 7100 โดยตลับแบบเสียบปลั๊กแล้วทำงานได้ทันทีจะปล่อยกลิ่นหอมที่ออกแบบอย่างฝรั่งเศสเป็นชุด ช่วยให้คุณผ่อนคลาย ตื่นตัว ลดอาการเมารถ หรือทำให้อากาศสดชื่นขึ้นได้
ปล่อยกลิ่นหอมแบบแม่นยำ
ไม่มีอาการจมูกไม่รับกลิ่นอีกต่อไป
เทคโนโลยีการแพร่กระจายแบบแห้งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
10 กลิ่นที่ออกแบบจากฝรั่งเศส
ใส่ได้ครั้งละ 4 กลิ่น
ด้วยเครื่องกระจายกลิ่นหอมในรถ Philips OlfaPure 7100 คุณจึงสามารถเลือกน้ำหอมกลิ่นที่เหมาะกับอารมณ์ของคุณที่สุดขณะขับรถได้ ให้ทุกการขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยซีรีส์กลิ่นหอมที่บรรจงรังสรรค์จากฝรั่งเศสอันเป็นนครหลวงแห่งกลิ่นของโลก OlfaPure จะกระจายเฉพาะกลิ่นที่ใช่ ไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นการพักผ่อนระหว่างการสัญจรที่เคร่งเครียด รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นเมื่อขับขี่อย่างยาวนาน บรรเทาอาการเมารถ หรือทำให้อากาศสดชื่นขึ้น ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพียงปุ่มสัมผัส
Philips OlfaPure 7100 ใช้วิธีกระจายกลิ่นหอมด้วยการผึ่งลมซึ่งเป็นวิธีการปล่อยกลิ่นหอมขั้นสูงยิ่งขึ้น โดยจะทำงานด้วยการเป่าลมอัดแรงดันไปยังวัสดุที่อินฟิวส์กลิ่นหอมหรือส่วนผสมสำคัญ ซึ่งช่วยลดการปล่อยอนุภาคเข้าไปในอากาศ ส่งผลให้มี VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) และอนุภาคไม่พึงประสงค์อื่นๆ ในระดับที่ต่ำอย่างยิ่ง นั่นหมายความว่าอากาศที่สูดเข้าไปจะดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่การหายใจมีปัญหา
ด้วยช่องใส่ตลับแบบพลักแอนด์เพลย์สี่ช่อง จึงทำให้ Philips OlfaPure 7100 สามารถใส่กลิ่นหอมที่คุณเลือกได้สี่ชนิดจากที่เลือกได้ทั้งหมด 10 ชนิด แต่ละกลิ่นรังสรรค์ด้วยส่วนผสมคุณภาพสูงจากทางใต้ของฝรั่งเศส ดังนั้นคุณจึงเลือกน้ำหอมที่เสริมอารมณ์ให้คุณได้ดีที่สุดเพียงปุ่มสัมผัส ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกอย่างไรหรือการเดินทางของคุณเป็นการเดินทางแบบใด ตลับน้ำหอมแต่ละตลับจะนำส่งกลิ่นหอมอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนตลับก็จะมีการแจ้งเตือนด้วย
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