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เครื่องนวดคาดศีรษะ

PPM1321

เพลิดเพลินกับการนวดศีรษะผ่อนคลาย

เครื่องนวดคาดศีรษะตัวนี้มีวิธีนวดศีรษะแบบใหม่ ทั้งยังใส่ได้พอดีกับศีรษะหลายๆ ขนาด ประกอบกับที่มีขนาดพกพา จึงสามารถเพลิดเพลิดกับการนวดคลึงศีรษะและประคบร้อนผ่อนคลายได้ทุกที่

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

มาพร้อมกับการคลึงและการประคบร้อน

เพลิดเพลินกับการนวดศีรษะผ่อนคลาย

  • การนวดคลึง 6 พื้นที่

  • ตัวควบคุมจอหลากสี

  • สายคาดศีรษะแบบปรับได้

  • ผ้าที่อากาศถ่ายเท

การคลึงด้วยความกดอากาศ 6 พื้นที่

เครื่องนวดคาดศีรษะใส่ได้พอดีกับศีรษะทุกขนาดและมี 6 พื้นที่นวดครอบคลุมบริเวณหน้าผาก ขมับ และท้ายทอย ถุงลมจะลอกเลียนการนวดคลึงให้รู้สึกถึงแรงกดดุจเดียวกับที่นวดด้วยฝีมือมนุษย์ ทำให้สามารถคลายกล้ามเนื้อศีรษะและเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประคบอุ่นต่อเนื่อง 3 ระดับ

โมดูลประคบร้อนที่มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิในตัวสามารถประคบร้อนในช่วงอุณหภูมิที่มีการควบคุมเป็นอย่างดีได้ โดยจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดบริเวณหน้าผากดีขึ้น

ดีไซน์พกพา

ไม่เหมือนกับเครื่องนวดศีรษะเครื่องอื่นๆ ที่ต้องมีหมวกเป็นรูปร่างและขนาดต่างๆ อุปกรณ์คาดศีรษะนี้เบาแสนเบาซ้ำยังพกพาได้ หน่วยหลักที่เป็นผ้าผนวกกับตัวควบคุมภายนอกทำให้ง่ายต่อการพับให้มีขนาดเหมาะมือแล้วพกไปข้างนอก

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