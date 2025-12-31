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PPM1321
เพลิดเพลินกับการนวดศีรษะผ่อนคลาย
เครื่องนวดคาดศีรษะตัวนี้มีวิธีนวดศีรษะแบบใหม่ ทั้งยังใส่ได้พอดีกับศีรษะหลายๆ ขนาด ประกอบกับที่มีขนาดพกพา จึงสามารถเพลิดเพลิดกับการนวดคลึงศีรษะและประคบร้อนผ่อนคลายได้ทุกที่
การนวดคลึง 6 พื้นที่
ตัวควบคุมจอหลากสี
สายคาดศีรษะแบบปรับได้
ผ้าที่อากาศถ่ายเท
เครื่องนวดคาดศีรษะใส่ได้พอดีกับศีรษะทุกขนาดและมี 6 พื้นที่นวดครอบคลุมบริเวณหน้าผาก ขมับ และท้ายทอย ถุงลมจะลอกเลียนการนวดคลึงให้รู้สึกถึงแรงกดดุจเดียวกับที่นวดด้วยฝีมือมนุษย์ ทำให้สามารถคลายกล้ามเนื้อศีรษะและเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โมดูลประคบร้อนที่มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิในตัวสามารถประคบร้อนในช่วงอุณหภูมิที่มีการควบคุมเป็นอย่างดีได้ โดยจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดบริเวณหน้าผากดีขึ้น
ไม่เหมือนกับเครื่องนวดศีรษะเครื่องอื่นๆ ที่ต้องมีหมวกเป็นรูปร่างและขนาดต่างๆ อุปกรณ์คาดศีรษะนี้เบาแสนเบาซ้ำยังพกพาได้ หน่วยหลักที่เป็นผ้าผนวกกับตัวควบคุมภายนอกทำให้ง่ายต่อการพับให้มีขนาดเหมาะมือแล้วพกไปข้างนอก
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