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PPM2522
การสั่นสะเทือนด้วยคลื่น ผ่อนคลายเพื่อประสิทธิภาพการมองที่ดีขึ้น
แผ่นซิลิโคนนวด 16 ชิ้น ผิวสัมผัสนุ่มสบายและง่ายต่อการทำความสะอาด ด้วยฟังก์ชันหัวประคบร้อน 3 ระดับ การใช้งาน 5 โหมด และบลูทูธ ช่วยให้คุณเลือกอุณหภูมิที่สบายได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายและเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงในช่วงการนวดผ่อนคลาย
การสั่นสะเทือน VibWave
ประคบร้อนใต้ตา
การออกแบบการมองเห็นแบบเส้นตาราง
เล่นเพลงแบบไร้สาย
กำหนดความสูงและมุมของหัวนวดแต่ละหัวเองอย่างละเอียดโดยผนวกกับข้อมูลรูปหน้าคนเอเชีย การวิเคราะห์เชิงลึก และการวิจัย พร้อมมุ่งมั่นบรรลุการสวมแบบสามมิติ 3D ซึ่งปรับปรุงผลการนวดและความสะบายให้ดีขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ เครื่องนวดยังกำหนดเองในส่วนของเทคนิคการนวดหลากหลายที่มีประสิทธิภาพตามความแรงและเทคนิคการนวดจุดฝังเข็มแต่ละจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อบรรลุการนวดทีละจุดอย่างมีประสิทธิภาพ
แผ่นนวดใต้ตา 6 แผ่นติดตั้งมาพร้อมฟังก์ชันประคบร้อนควบคุมอุณหภูมิ 3 โหมด โหมดต่างๆ จะสอดคล้องกับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่ตา ขุดลอกเส้นลมปราณ คลายกล้ามเนื้อตา และปรับปรุงผลการนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผ่นนวด 16 แผ่น ผลิตจากซิลิโคนนุ่มอย่างชาญฉลาดเพื่อกู้คืนสัมผัสการนวดด้วยมือมนุษย์ให้มากที่สุด นุ่มลื่นดุจผ้าไหมช่วยลดความรู้สึกว่าถูกดึงหนังลงอย่างมาก ปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดริ้วรอยแห้งและร่องตื้นระหว่างการนวด นอกจากนี้ วัสดุนี้ยังช่วยลดฝุ่นบนผิวหน้าได้อีกด้วย ทั้งยังดึงออกมาเช็ดเบาๆ ทำความสะอาดได้เพื่อความมั่นใจในสุขอนามัยของตา
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