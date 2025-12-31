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PPM2702
ดูแลสุขภาพตาอย่างหลักแหลมพร้อมฟังดนตรีแสนเพลิดเพลิน
PPM2702 รังสรรค์นวัตกรรมการเพิ่มระบบดนตรีแบบนำเสียงผ่านกระดูกพร้อมกับปรับปรุงระบบนวด 3D ให้ืทรงประสิทธิภาพสูงสุด บรรเทาสายตาเมื่อยล้าเป็นปลิดทิ้ง มาพร้อมกับถุงลมอิสระด้านข้างที่ช่วยดูแลสุขภาพรอบดวงตา พยุงลูกประคบร้อนผ่อนคลายดวงตา
ถุงลมนวดจุดฝังเข็มบริเวณตา
ดนตรีแบบนำเสียงผ่านกระดูกสามมิติ
ลูกประคบร้อนบริเวณกว้าง
ซับในหนังนาโนซิลิโคน
ติดตั้งมาพร้อมถุงลมที่ชาญฉลาดซึ่งออกแบบมาอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทุกส่วนรอบดวงตา ด้วยการเติมลมกับปล่อยลมในถุงลมแต่ละถุง เครื่องนวดจะลอกเลียนการนวดคลึงด้วยมือที่จุดฝังเข็มเพื่อบรรเทาปวดและความไม่สบายตา โดยจะดูแลสุขภาพตาด้วยความแรงที่เหมาะสมโดยไม่กดลูกตาขณะนวด
บนถุงลมหลักทั้งสองข้างจะมีถุงลมอิสระด้านข้างไว้นวดบริเวณขมับเพิ่มเติมโดยใช้ความแรงที่เหมาะสม โดยถุงลมหลักจะทำให้นวดพร้อมดูแลจัดการจุดฝังเข็มสำคัญรอบดวงตาได้เป็นอย่างดีและครบถ้วน
อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิในตัวจะควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำทุกนาที และมุ่งมั่นนำเสนอสัมผัสความร้อนที่ดีที่สุดคือ 42 องศา การกระตุ้นการไหลเวียนเลือดรอบดวงตาจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาได้อย่างชะงัด ขจัดอาการปวดตาและตาแห้ง พร้อมฟื้นสภาวะตาล้าได้ด้วย
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