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PPM3304
การนวดและผ่อนคลายอย่างเป็นส่วนตัวได้ทุกเวลา
เครื่องนวดคอนี้ใช้จุดนวดแบบนวดที่มีความพอดีสูงซึ่งกระตุ้นให้นิ้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึง โดยที่การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จะดูแลและพยุงคอ พร้อมกันนั้นลูกประคบร้อนก็จะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพื่อปรับปรุงผลการนวดให้ดียิ่งขึ้น
การนวดโดยใช้นิ้วมือกด
การออกแบบการพยุงตามหลักสรีรศาสตร์
ลูกประคบร้อนควบคุมอุณหภูมิ
ติดตั้งมาพร้อมกับจุดนวดแบบนวดที่มีความพอดีสูง 4 จุด โดยครอบคลุมกล้ามเนื้อลีเวเตอร์สคาปูลาและกล้ามเนื้อทราพีเซียสโดยไม่พลาดพื้นที่ที่เมื่อยล้าใดๆ การกระตุ้นนิ้วมือจริงให้หมุนและนวดในทางกายภาพ รวมถึงปรับความเข้มในระดับความแรง 2 ระดับนั้น สามารถจัดการกับความเมื่อยล้าและการปวดกล้ามเนื้อคอได้
ลูกประคบร้อนที่มีอุณหภูมิต่อเนื่องที่ 42C สามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลายกล้ามเนื้อเกร็ง และให้ความอุ่นไปถึงผิวสัมผัส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการนวดบำบัดให้ดีขึ้น
ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โดยปรับตามรูปทรงธรรมชาติของคอ รับกับส่วนโค้งคอ ป้องกันไม่ให้คองุ้ม และลดการกดของกระดูกคอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสุขภาพคอ
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