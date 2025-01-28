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เครื่องนวดคอ

PPM3306

1

| (1) วิจารณ์

เบานุ่มเหมือนก้อนเมฆ ผ่อนคลายสบายคอ

เครื่องนวดคอตัวนี้ใช้เมมโมรี่โฟมสองชั้นที่คืนสภาพได้เร็วเป็นวัสดุทำชั้นด้านใน โดยจะสั่นนวดที่ความถี่สูง 4 จุด เสริมด้วยลูกประคบอุ่นพื้นที่กว้าง ให้กล้ามเนื้อคอผ่อนคลายอย่างรวดเร็ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

คลายกล้ามเนื้อตามจังหวะสี่จุด

เบานุ่มเหมือนก้อนเมฆ ผ่อนคลายสบายคอ

  • นวดสั่น

  • พันรอบเพื่อช่วยพยุง

  • ลูกประคบร้อนควบคุมอุณหภูมิ

ลูกประคบร้อนอุ่นๆ กำจัดอาการบวม บรรเทาความเมื่อยล้า

ความร้อนจะซึมลึกเข้าไปในพื้นที่นวดเพื่อเร่งการไหลเวียนเลือดและช่วยบรรเทากล้ามเนื้อตึง ประสบการณ์ในการประคบร้อนจะเป็นไปอย่างสบายและปลอดภัยเมื่อกำหนดอุณหภูมิไว้ก่อนอย่างสมเหตุสมผล เลี่ยงไม่ให้มีอุบัติเหตุแผลไหม้

การนวดครอบคลุมหลายส่วนในร่างกาย

มีลูกนวด 4 ลูกติดตั้งมาเพื่อนวดคอตรงส่วนที่น่าจะเกิดความเมื่อยล้า ผ่อนคลายร่างกายส่วนที่อ่อนล้าด้วยแรงสั่นความถี่สูง เขย่าอย่างรวดเร็ว แล้วปลดเปลื้องอาการเมื่อยกล้ามเนื้อ

การนวดจับเวลาที่ชาญฉลาด หลีกเลี่ยงไม่ให้นวดนานเกินแล้วเกิดการบาดเจ็บ

ตั้งเวลาทำงานเป็น 15 นาทีล่วงหน้าเพื่อให้ระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงไม่ให้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหรือผิวหนังเสียหายจากการนวดหรือประคบร้อนนานเกินไปได้ชะงัด

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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1.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
2

28/01/2025

Philippines

Philippines

Poor quality. Does not last at all!

Poor quality. Only usable from Dec 20 - Jan 20. Bought from The Nest Greenhills. Now Impossible to fully charge despite numerous tries (diff cable, plug back in and remove, etc) only usable for 5 minutes. Avoid buying this. Only nice at first but complete waste after

ข้อดี

Light. Works well when working before it breaks after 1 month.

ข้อเสีย

Bad bad bad quality and longevity. Does not work anymore.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PPM3306 Neck massager

วันที่ใช้ 2023-12-28

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PPM3306 Neck massager

วันที่ใช้ 2023-12-28

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