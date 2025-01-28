รับประกัน 2 ปีเต็ม
PPM3306
เบานุ่มเหมือนก้อนเมฆ ผ่อนคลายสบายคอ
เครื่องนวดคอตัวนี้ใช้เมมโมรี่โฟมสองชั้นที่คืนสภาพได้เร็วเป็นวัสดุทำชั้นด้านใน โดยจะสั่นนวดที่ความถี่สูง 4 จุด เสริมด้วยลูกประคบอุ่นพื้นที่กว้าง ให้กล้ามเนื้อคอผ่อนคลายอย่างรวดเร็ว
นวดสั่น
พันรอบเพื่อช่วยพยุง
ลูกประคบร้อนควบคุมอุณหภูมิ
ความร้อนจะซึมลึกเข้าไปในพื้นที่นวดเพื่อเร่งการไหลเวียนเลือดและช่วยบรรเทากล้ามเนื้อตึง ประสบการณ์ในการประคบร้อนจะเป็นไปอย่างสบายและปลอดภัยเมื่อกำหนดอุณหภูมิไว้ก่อนอย่างสมเหตุสมผล เลี่ยงไม่ให้มีอุบัติเหตุแผลไหม้
มีลูกนวด 4 ลูกติดตั้งมาเพื่อนวดคอตรงส่วนที่น่าจะเกิดความเมื่อยล้า ผ่อนคลายร่างกายส่วนที่อ่อนล้าด้วยแรงสั่นความถี่สูง เขย่าอย่างรวดเร็ว แล้วปลดเปลื้องอาการเมื่อยกล้ามเนื้อ
ตั้งเวลาทำงานเป็น 15 นาทีล่วงหน้าเพื่อให้ระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงไม่ให้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหรือผิวหนังเสียหายจากการนวดหรือประคบร้อนนานเกินไปได้ชะงัด
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
TravellerHeadaches
28/01/2025
Philippines
Poor quality. Does not last at all!
Poor quality. Only usable from Dec 20 - Jan 20. Bought from The Nest Greenhills. Now Impossible to fully charge despite numerous tries (diff cable, plug back in and remove, etc) only usable for 5 minutes. Avoid buying this. Only nice at first but complete waste after
ข้อดี
Light. Works well when working before it breaks after 1 month.
ข้อเสีย
Bad bad bad quality and longevity. Does not work anymore.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PPM3306 Neck massager
วันที่ใช้ 2023-12-28
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PPM3306 Neck massager
วันที่ใช้ 2023-12-28