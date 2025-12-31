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PPM3521
ดูแลสุขภาพไหล่และคอ
เมื่อติดกลไกการคลึงสามมิติชนิด 6 ซี่ (3D) แล้ว ผ้าคลุมไหล่สำหรับนวดจะลอกเลียนเทคนิคการนวดไหล่และคอของจริงด้วยการขยำนวดและลูบไปมา ประกอบกับที่มีฟังก์ชันประคบร้อน จึงทำให้เครื่องนี้สามารถคลายอาการปวดกล้ามเนื้อคอได้อย่างรวดเร็ว
การคลึงแบบ 6 นิ้ว
ดูแลสุขภาพไหล่และคอร่วมกัน
ลูกประคบอุ่น
เครื่องนวดใช้นวัตกรรมกลไกการคลึงชนิด 6 ซี่ซึ่งลอกเลียนเทคนิคการนวดแบบ 6 นิ้วของจริง ขยำนวดพร้อมทั้งลูบไหล่กับคอเพื่อคลายกล้ามเนื้อคอเร็วทันใจ
ซี่นวดจะยึดเกาะคอและไหล่ได้ในเวลาเดียวกัน จึงบีบนวดคลึงกล้ามเนื้อผ่อนคลายคอและไหล่ได้พร้อมๆ กัน
ในการใช้กระบวนการให้ความร้อนพื้นที่กว้าง จะมีการเสริมการประคบอุ่นและร้อนกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณไหล่และคอที่ปวด ผ่อนคลายและปลดเปลื้องความเมื่อยล้าอย่างรวดเร็ว
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