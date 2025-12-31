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NECK MASSAGERผ้าคลุมไหล่สำหรับนวด

PPM3522

การนวดเคล้นอุ่นสบายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

ฟังก์ชันประคบร้อน 2 ระดับแบบผสมผสานร่วมกับการนวดเคล้น 6 จุด เครื่องนวดนี้สามารถนวดและผ่อนคลายไหล่ คอ และหลัง อีกทั้งยังผ่อนคลายเอว ขา และแขนได้ด้วย โหมดนวดและระดับความแรงต่างๆ เหมาะกับการนวดคนหลายๆ กลุ่ม

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การนวด 6 จุดบนแผ่นหลังช่วงบน

การนวดเคล้นอุ่นสบายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

  • การนวดเคล้นและการขยำนวด

  • ระดับการประคบร้อน 2 ระดับ

  • ดีไซน์แบบสวมใส่ได้แบบคู่

ลูกนวดที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อผลการนวดที่ดียิ่งขึ้น

ลูกนวด 3D ที่จัดเรียงตามความโค้งของไหล่และคอเพื่อให้คลุมพื้นที่การนวดที่กว้างขึ้น หัวนวดด้านบนจะมีความกว้างประมาณ 95 มม. ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่การนวด และช่วยยกและดึงกล้ามเนื้ออย่างได้มีพลัง หัวนวดด้านล่างมีความยาวประมาณ 75 มม. และชิ้นส่วนนวดนั้นได้รับการปรับมาอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการดันและกดกล้ามเนื้อทราพีเซียส

มุมเฉียง 45° เพื่อให้พอดีกับความโค้งของไหล่และคอ

ลูกนวดทำมุม 45° พอดีกับส่วนโค้งเว้าของร่างกายมนุษย์ และลอกเลียนการนวดเคล้นและการขยำนวดด้วยมือ เพื่อความสบายและผ่อนคลาย

อายุของแบตเตอรี่ 90 นาที ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอายุของแบตเตอรี่

เครื่องนวดมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 2000 mAh ในตัว ซึ่งเมื่อชาร์จเต็มแล้วจะสามารถใช้งานได้ประมาณ 90 นาที การตั้งเวลาอัจฉริยะจะทำการนวดเป็นเวลา 10 นาทีทุกวัน: ระหว่างการพักดื่มกาแฟ คุณก็สามารถฟื้นฟูชีวิตชีวาให้กับไหล่และคอของคุณได้

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