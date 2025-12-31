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PPM4361
หมอนวดส่วนตัวและโค้ชแนะนำท่าทาง
เครื่องนวดมีน้ำหนักเบาและสวมใส่ได้ ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับการนวดกดจุดจากการสั่นสะเทือนและหัวประคบร้อน นวดหัวไหล่ได้ทุกเมื่อ เซนเซอร์อัจฉริยะตรวจจับท่าทางในตัวจะช่วยเตือนเมื่อตรวจพบท่าทางที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
การนวดไหล่แบบกดจุด VibWave
ลูกประคบร้อนอุณหภูมิคงที่
ตัวช่วยกล้ามเนื้อไหล่แบบยืดได้ 3D
การแจ้งเตือนท่าที่ไม่ดี
การนวด VibWave ใช้การสั่นสะเทือนความถี่สูงที่ลงลึกเข้าไปในกล้ามเนื้อ และผ่อนคลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิในตัว โมดูลการนวดที่ควบคุมเป็นอย่างดีจะจัดให้มีลูกประคบร้อนแสนผ่อนคลาย เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนเลือดในกล้ามเนื้อให้ดีขึ้น
ตัวเข็มขัดแบบตัดสามมิติจะใส่ได้พอดีกับหลังของคุณ อีกทั้งสายยืดยังช่วยลดภาระกล้ามเนื้อไหล่และเสริมสร้างความแข็งแรงแก่หลังด้วย
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