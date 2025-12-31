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PPM4501
การนวดทั่วแผ่นหลัง
เครื่องนวดหลังที่สามารถใช้งานจุดนวดแบบปรับระดับได้สูงสุด 12 จุด ช่วงการนวดครอบคลุมทั้งเอวและหลัง คุณจึงสัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายได้ทันทีทั่วแผ่นหลัง การนวดแบบปรับระดับได้จะช่วยปกป้องแผ่นหลังของคุณ
การนวดที่ปรับระดับได้แบบมีจุดนวดหลายจุด
ลูกประคบร้อนควบคุมอุณหภูมิ
การควบคุมด้วยปุ่มเดียว
มีการจัดเรียงจุดนวดมากถึง 12 จุดด้านซ้ายและด้านขวา การหมุนบริเวณกว้างจะครอบคลุมหลังเพื่อนวดทุกส่วนอย่างแม่นยำ
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนโค้งของร่างกายมนุษย์เพื่อให้เครื่องนวดสอดคล้องกับร่างกายมากขึ้นและมีประสบการณ์การนวดที่ดีขึ้น
ตัวควบคุมอุณหภูมิลูกประคบร้อน 42 องศา (3 องศา) ขณะที่จุดนวดกำลังนวดอยู่นั้น ก็สามารถให้ความร้อนบริเวณที่มีการนวดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด กำจัดการบวมและความเจ็บปวด รวมทั้งบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้ด้วย
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