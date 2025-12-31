รับประกัน 2 ปีเต็ม
PPM5521
เพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลาย
ช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายเข่าผ่านฟังก์ชันความดันอากาศและฟังก์ชันประคบร้อน มีโหมดและเครื่องมือนวดพร้อมบริการหลากหลาย เหมาะกับการนวดและผ่อนคลายเข่าให้กับคนกลุ่มต่างๆ
การนวดผสมผสาน
ถุงลมแบบพันรอบ
สวมใช้งานแบบไร้สาย
ดีไซน์แบบเครื่องนวดคู่ สนุกกับการดูแลเข่าทั้งสองข้างในเวลาพร้อมกัน
อุณหภูมิประคบร้อนปรับได้ 3 ระดับเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด คลายกล้ามเนื้อตึงให้ชะงัด รวมทั้งบรรเทาปวดเฉพาะจุด ให้ผู้ใช้ได้ผ่อนคลายและบรรเทาความเมื่อยล้าระหว่างวันให้หายเป็นปลิดทิ้ง ระบบควบคุมอุณหภูมิ NTC ในตัวที่แม่นยำจะปิดเครื่องอัตโนมัติหากร้อนเกินไป ป้องกันไม่ให้เกิดแผลลวกได้อย่างชาญฉลาด
โหมดนวดมีด้วยกัน 4 โหมด ส่วนปุ่มจะมีอยู่ปุ่มเดียวเอาไว้กดเริ่มนวด จะได้รู้สึกสบายอย่างที่ต้องการ
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น