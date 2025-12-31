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PPM6331
ดูแลขาและเท้า
ด้วยการนวดผ่อนคลายและการประคบร้อนแสนสบาย ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยบรรเทาความไม่สบายขาและเท้าได้ โดยมี 2 โหมดควบคู่กับความแรง 2 ระดับ ตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ ในการนวด เพลิดเพลินกับการนวดหลากหลายรูปแบบ
ลูกนวด 3D
ผ้าที่คัดสรรค์เป็นอย่างดี
2 โหมดหลัก
ดีไซน์ลูกกลิ้งคู่ วิธีไบโอนิก 3D จะลอกเลียนการนวดด้วยมือมนุษย์ โดยที่จุดสัมผัสใหญ่ 8 จุดจะเรียงตัวกันโดยมีความสูงไม่เท่ากันในลักษณะเหมือนลูกคลื่นที่บริเวณสัมผัสแบบกว้าง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและมอบประสบการณ์อันแสนสบาย
ใช้ได้ 2 โหมด: คลึงต้นขาและน่องเพื่อกดและคลายความแข็งของกล้ามเนื้อ; กดส้นเท้าเพื่อช่วยคลายอุ้งเท้า
ตัวควบคุมแบบขยายช่วยให้คุณปรับเครื่องนวดขณะนั่งหรือนอนได้โดยไม่ต้องโค้งตัว ติดตั้งมาพร้อมกับส่วนจัดเก็บโดยเฉพาะสำหรับตัวควบคุม เข้าถึงง่ายและใช้ได้ทุกเวลา ไม่ต้องกังวลว่าจะทำตัวควบคุมหาย
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