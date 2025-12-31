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เครื่องนวดสปาเท้า

PPM6501

อัจฉริยะและพับได้ เพลิดเพลินกับการนวดอุ่นสบายอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเพื่อการแช่เท้าในน้ำอุ่น โดยจะผ่อนคลายเท้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสมผสานการนวดเข้ากับแรงกระแทกจากฟองและแรงกดจากล้อนวด เหมาะกับการนวดเท้าให้กับคนหลายๆ ประเภท

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การนวดเท้าแสนสบายด้วยฟอง 360°

อัจฉริยะและพับได้ เพลิดเพลินกับการนวดอุ่นสบายอัตโนมัติ

  • ทำความร้อนอย่างรวดเร็ว 800W

  • การตั้งค่าอุณหภูมิ 3 ระดับ

  • รีโมทคอนโทรลแม่เหล็ก

การทำความร้อนพลังสูงอย่างรวดเร็ว

การทำความร้อนอย่างสม่ำเสมอสามระดับ: 40C, 43C และ 46C ตัวทำความร้อนในตัว 800W, การทำความร้อนแบบเร็วที่ไม่ต้องรอนาน เมื่อกลับถึงบ้าน ให้เปิดเครื่องนวดเท้า น้ำจะอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว พอดีกับเวลาที่คุณใช้เปลี่ยนเสื้อผ้า

นวดด้วยแผ่นหมุน 4 แผ่นและแผ่นแบบมีปุ่ม 2 แผ่น

ส่วนส้นเท้าและอุ้งเท้านั้นมีแผ่นหมุนไฟฟ้า 4 แผ่นสำหรับการหมุนและการนวดเคล้น แผ่นหมุนนั้นสามารถถอดได้ จึงทำความสะอาดได้ง่ายและไม่เป็นที่สะสมฝุ่น มีแผ่นแบบมีปุ่ม 2 แผ่นที่ส้นเท้าที่จะช่วยกระตุ้นและคลายกล้ามเนื้อ ช่วยให้บรรเทาความเมื่อยล้าของเท้าได้อย่างง่ายดาย

ฟองพวยพุ่ง ผ่อนคลายถึงน่อง

ด้านล่างของเครื่องนวดมี 2 หัวฉีด โดยจะพ่นน้ำอัดแรงดันขึ้นไปเพื่อช่วยให้ฟองน้ำสัมผัสถูกทั่วทั้งเท้าไปจนถึงน่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

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