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PPM6501
อัจฉริยะและพับได้ เพลิดเพลินกับการนวดอุ่นสบายอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเพื่อการแช่เท้าในน้ำอุ่น โดยจะผ่อนคลายเท้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสมผสานการนวดเข้ากับแรงกระแทกจากฟองและแรงกดจากล้อนวด เหมาะกับการนวดเท้าให้กับคนหลายๆ ประเภท
ทำความร้อนอย่างรวดเร็ว 800W
การตั้งค่าอุณหภูมิ 3 ระดับ
รีโมทคอนโทรลแม่เหล็ก
การทำความร้อนอย่างสม่ำเสมอสามระดับ: 40C, 43C และ 46C ตัวทำความร้อนในตัว 800W, การทำความร้อนแบบเร็วที่ไม่ต้องรอนาน เมื่อกลับถึงบ้าน ให้เปิดเครื่องนวดเท้า น้ำจะอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว พอดีกับเวลาที่คุณใช้เปลี่ยนเสื้อผ้า
ส่วนส้นเท้าและอุ้งเท้านั้นมีแผ่นหมุนไฟฟ้า 4 แผ่นสำหรับการหมุนและการนวดเคล้น แผ่นหมุนนั้นสามารถถอดได้ จึงทำความสะอาดได้ง่ายและไม่เป็นที่สะสมฝุ่น มีแผ่นแบบมีปุ่ม 2 แผ่นที่ส้นเท้าที่จะช่วยกระตุ้นและคลายกล้ามเนื้อ ช่วยให้บรรเทาความเมื่อยล้าของเท้าได้อย่างง่ายดาย
ด้านล่างของเครื่องนวดมี 2 หัวฉีด โดยจะพ่นน้ำอัดแรงดันขึ้นไปเพื่อช่วยให้ฟองน้ำสัมผัสถูกทั่วทั้งเท้าไปจนถึงน่อง
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