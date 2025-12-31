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ปืนนวด

PPM7323

การนวดส่วนลึกเพื่อพักฟื้นจากการเล่นกีฬา

อุปกรณ์ตัวนี้ออกแบบเป็นอย่างดีสำหรับผู้ใช้ที่เป็นนักกีฬามือสมัครเล่น คลื่นกระแทก 8 มม. จะสามารถเข้าถึงเนื้อเยื่อส่วนลึกของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และบรรเทาความเมื่อยล้าจากการเล่นกีฬาได้ ทั้งนี้จะใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อการนวดที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การนวดที่ต่างออกไปก็ได้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

คลื่นกระแทก 8 มม. กระแทกลึกลงไปในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อส่วนลึก

การนวดส่วนลึกเพื่อพักฟื้นจากการเล่นกีฬา

  • เอาต์พุตทรงพลังเพื่อการเล่นกีฬา

  • อุปกรณ์เสริมมืออาชีพ

  • ง่ายต่อการใช้งาน

เอาต์พุตทรงพลังเพื่อการพักฟื้นเนื้อเยื่อส่วนลึก

ระบบไดนามิกจัดให้มีคลื่นกระแทกความถี่ 2800rpm และความลึก 8 มม. เข้าถึงได้แม้จะเป็นเนื้อเยื่อส่วนลึกของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความเมื่อยล้าหลังฝึกกีฬาจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากใช้อุปกรณ์นี้นวดนานๆ หลายนาที

อุปกรณ์เสริมเพื่อการนวดที่ออกแบบเป็นอย่างดี 6 ชิ้น

อุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้นออกแบบมาเพื่อการนวดคนละจุดประสงค์กัน ด้วยส่วนโค้งและจุดนวดที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การนวดกลุ่มกล้ามเนื้อต่างๆ อันน่าพึงพอใจ ทั้งยังได้พักฟื้นกล้ามเนื้อหลังฝึกกีฬาอย่างดีที่สุดอีกด้วย

ดีไซน์น้ำหนักเบา

ดีไซน์โครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุงทำให้มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อน พร้อมทั้งคงคุณสมบัติความน่าเชื่อถือไว้ได้ดังเดิม เพลิดเพลินกับการนวดในเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมเยอะ

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