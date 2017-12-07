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ยกเลิกการผลิต
โกนสะอาด ใช้สะดวกเพื่อความมั่นใจ
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบชาร์จใหม่ได้ Philips PQ217 ผสานรวมระบบการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาเข้ากับเทคโนโลยี Reflex Action เอกสิทธิ์เฉพาะ คุณจึงมั่นใจว่าดูดีทุกวัน
ชาร์จใหม่ได้
เคลื่อนย้ายสะดวก
หัวโกนที่นำเข้าให้ประสบการณ์การโกนที่แนบสนิท
ปรับแนวใบมีดด้านที่คมของเครื่องโกนหนวด Philips แนบชิดกับผิวของคุณเพื่อการโกนได้ลึกขึ้น; หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระจะปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า
หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอโดยอัตโนมัติ
4.0
จาก 5
6
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80%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
joujheng
07/12/2017
Malaysia
Easy and Convenient
Easy to use and is very convenient to bring along to travel.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver
HASRUL
05/09/2017
Malaysia
Great PRICE and QUALITY!
Been using it for more than a year and i am very-very happy with it. Easy to maintain, simple, compact, cute, quality, tough, powerful, and most important is the price. Yes, it deserved 5 out of 5!.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver
Mike
21/03/2015
Malaysia
A pure classic.
Like all philips two headed shaver perfect in design and being rechargeable makes a differende when on the road in case no electrical plug in is possible.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver
ที่มา: Euromonitor International Limited, ปริมาณการขายปลีก, ตามคำนิยามประเภทเครื่องโกนขนบนร่างกาย, ข้อมูลปี 2025, การวิจัยที่จัดทำในเดือนตุลาคม 2025