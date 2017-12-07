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  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
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ยกเลิกการผลิต

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

PQ217/18

4

| (6) ตรวจดู | 80% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

โกนสะอาด ใช้สะดวกเพื่อความมั่นใจ

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบชาร์จใหม่ได้ Philips PQ217 ผสานรวมระบบการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาเข้ากับเทคโนโลยี Reflex Action เอกสิทธิ์เฉพาะ คุณจึงมั่นใจว่าดูดีทุกวัน

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แบรนด์เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลก1

โกนสะอาด ใช้สะดวกเพื่อความมั่นใจ

  • ชาร์จใหม่ได้

  • เคลื่อนย้ายสะดวก

โกนหนวดแนบสนิท

โกนหนวดแนบสนิท

หัวโกนที่นำเข้าให้ประสบการณ์การโกนที่แนบสนิท

ปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า

ปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า

ปรับแนวใบมีดด้านที่คมของเครื่องโกนหนวด Philips แนบชิดกับผิวของคุณเพื่อการโกนได้ลึกขึ้น; หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระจะปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า

ระบบ Reflex Action

ระบบ Reflex Action

หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

6

ตรวจดู

80%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
2

07/12/2017

Malaysia

Malaysia

Easy and Convenient

Easy to use and is very convenient to bring along to travel.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver

05/09/2017

Malaysia

Malaysia

Great PRICE and QUALITY!

Been using it for more than a year and i am very-very happy with it. Easy to maintain, simple, compact, cute, quality, tough, powerful, and most important is the price. Yes, it deserved 5 out of 5!.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver

21/03/2015

Malaysia

Malaysia

A pure classic.

Like all philips two headed shaver perfect in design and being rechargeable makes a differende when on the road in case no electrical plug in is possible.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ217/18 Electric shaver

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  1. ที่มา: Euromonitor International Limited, ปริมาณการขายปลีก, ตามคำนิยามประเภทเครื่องโกนขนบนร่างกาย, ข้อมูลปี 2025, การวิจัยที่จัดทำในเดือนตุลาคม 2025 