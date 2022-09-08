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  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง
  • รวดเร็วและทรงพลัง

ยกเลิกการผลิต

PerfectCare 7000 Seriesเตารีดแรงดันไอน้ำ

PSG7014/10

5

| (11) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

รวดเร็วและทรงพลัง

PerfectCare 7000 Series ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสำหรับคุณ ใช้งานง่ายพร้อมแท้งค์น้ำที่สามารถถอดออกได้และไอน้ำที่ทรงพลังเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมรวดเร็วยิ่งขึ้น เรารับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้บนเสื้อผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ด้วย OptimalTEMP

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมแท้งค์น้ำขนาดใหญ่สามารถถอดออกได้

รวดเร็วและทรงพลัง

  • แรงดันสูงสุด 7 บาร์

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 450 ก.

  • แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร

  • ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา

รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

แม้ว่าคุณจะทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจ คุณก็จะไม่ทำให้เสื้อผ้าของคุณไหม้อีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เราสัญญาว่าเตารีดแรงดันไอน้ำนี้จะไม่ทิ้งรอยไหม้ไว้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณทำได้แม้กระทั่งการวางเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีด โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงาอย่างแน่นอน

ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ลดขั้นตอนการรีดผ้าในแต่ละสัปดาห์ของคุณ โดยคุณไม่ต้องแยกผ้าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าและรอให้อุณหภูมิของเตารีดเปลี่ยนอีกต่อไป ด้วย OptimalTEMP คุณจึงสามารถรีดได้ทุกอย่างตั้งแต่กางเกงยีนส์ไปจนถึงผ้าฝ้ายเนื้อบางเบาโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติในทันทีเพื่อคุณ

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

เมื่อคุณจำเป็นต้องจัดการกับรอยยับที่เรียบยาก ให้พลังไอน้ำต่อเนื่องของเราจัดการให้กับคุณเอง คุณเพียงแค่มองดูรอยยับเหล่านั้นเรียบหายไปในขณะที่ใช้พลังไอน้ำพิเศษในจุดที่จำเป็นต้องใช้ และยังเหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการรีดไอน้ำแบบแนวตั้งบนผ้าม่านหรือคืนความใหม่ให้เสื้อผ้าที่แขวนไว้

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

11

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

08/09/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

PSG 7014 เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้ม ที่คุ้มค่า

PSG 7014 เตารีดแยกหม้อต้มที่ส่งน้ำร้อนขึ้นมาตามสายจริง แรงดันไอน้ำ 7 บาร์ มีประสิทธิภาพครอบคลุมการใช้งาน แม้ไม่มีฟังก์ชั่น ไอน้ำอัตโนมัติ และ Ai ตรวจชนิดผ้า แต่ไม่ได้สำคัญเลย เพราะเตารีดปรับอุณหภูมิอัตโนมัติอยู่แล้ว เวลาต้องการไอน้ำก็แค่กดปุ่มด้วยนิ้วชี้เอา สะดวกสบาย ฟรี โต๊ะและ เครื่องปั่น

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2021-08-08

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2021-08-08

13/06/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

รีดดีมาก ลื่น เรียบง่าย รักการรีดผ้าเลยค่ะ

รีดได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน แทงค์น้ำถอดได้ ไม่ต้องปรับอุณหภูมิ เวลาเปลี่ยนชนิดของผ้า

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ

24/05/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่

ซื้อให้คุณแม่ใช้ ชอบมาก บอกว่ารีดง่ายขึ้นเยอะ คุ้มค่าที่ซื้อมา

ข้อดี

ตัวเครื่องใช้งานง่าย รีดผ้าได้เรียบมาก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2022-04-24

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2022-04-24

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ประหยัดพลังงานสูงสุด 30% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ FastCare Compact ที่การตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด