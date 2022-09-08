รับประกัน 2 ปีเต็ม
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รวดเร็วและทรงพลัง
PerfectCare 7000 Series ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสำหรับคุณ ใช้งานง่ายพร้อมแท้งค์น้ำที่สามารถถอดออกได้และไอน้ำที่ทรงพลังเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมรวดเร็วยิ่งขึ้น เรารับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้บนเสื้อผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ด้วย OptimalTEMP
แรงดันสูงสุด 7 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 450 ก.
แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร
ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
แม้ว่าคุณจะทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจ คุณก็จะไม่ทำให้เสื้อผ้าของคุณไหม้อีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เราสัญญาว่าเตารีดแรงดันไอน้ำนี้จะไม่ทิ้งรอยไหม้ไว้บนเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณทำได้แม้กระทั่งการวางเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีด โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงาอย่างแน่นอน
ลดขั้นตอนการรีดผ้าในแต่ละสัปดาห์ของคุณ โดยคุณไม่ต้องแยกผ้าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าและรอให้อุณหภูมิของเตารีดเปลี่ยนอีกต่อไป ด้วย OptimalTEMP คุณจึงสามารถรีดได้ทุกอย่างตั้งแต่กางเกงยีนส์ไปจนถึงผ้าฝ้ายเนื้อบางเบาโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติในทันทีเพื่อคุณ
เมื่อคุณจำเป็นต้องจัดการกับรอยยับที่เรียบยาก ให้พลังไอน้ำต่อเนื่องของเราจัดการให้กับคุณเอง คุณเพียงแค่มองดูรอยยับเหล่านั้นเรียบหายไปในขณะที่ใช้พลังไอน้ำพิเศษในจุดที่จำเป็นต้องใช้ และยังเหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการรีดไอน้ำแบบแนวตั้งบนผ้าม่านหรือคืนความใหม่ให้เสื้อผ้าที่แขวนไว้
รางวัล
5.0
จาก 5
11
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
gamete
08/09/2022
ประเทศไทย
PSG 7014 เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้ม ที่คุ้มค่า
PSG 7014 เตารีดแยกหม้อต้มที่ส่งน้ำร้อนขึ้นมาตามสายจริง แรงดันไอน้ำ 7 บาร์ มีประสิทธิภาพครอบคลุมการใช้งาน แม้ไม่มีฟังก์ชั่น ไอน้ำอัตโนมัติ และ Ai ตรวจชนิดผ้า แต่ไม่ได้สำคัญเลย เพราะเตารีดปรับอุณหภูมิอัตโนมัติอยู่แล้ว เวลาต้องการไอน้ำก็แค่กดปุ่มด้วยนิ้วชี้เอา สะดวกสบาย ฟรี โต๊ะและ เครื่องปั่น
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2021-08-08
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2021-08-08
Meaw Nutto
13/06/2022
ประเทศไทย
รีดดีมาก ลื่น เรียบง่าย รักการรีดผ้าเลยค่ะ
รีดได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน แทงค์น้ำถอดได้ ไม่ต้องปรับอุณหภูมิ เวลาเปลี่ยนชนิดของผ้า
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Nutthakan
24/05/2022
ประเทศไทย
เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่
ซื้อให้คุณแม่ใช้ ชอบมาก บอกว่ารีดง่ายขึ้นเยอะ คุ้มค่าที่ซื้อมา
ข้อดี
ตัวเครื่องใช้งานง่าย รีดผ้าได้เรียบมาก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2022-04-24
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare 7000 Series PSG7014/10 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2022-04-24
ประหยัดพลังงานสูงสุด 30% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ FastCare Compact ที่การตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด