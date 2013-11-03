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ยกเลิกการผลิต

Shaver series 5000 PowerTouchเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้ง

PT870/14

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

DualPrecision

PowerTouch Plus เพิ่มพลังให้กับเช้าวันใหม่ของคุณ ขณะนี้สามารถใช้งานได้นานขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง หัวโกนและใบมีด DualPrecision สามารถล้างได้เพื่อให้คุณโกนหนวดได้อย่างสะอาดยิ่งขึ้น พร้อมมี PowerTouch Plus ที่ทำให้คุณทำภารกิจยามเช้าได้อย่างรวดเร็ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จับเส้นขนได้มากขึ้น

DualPrecision

  • หัวโกน DualPrecision Flexing

  • ใช้งานไร้สาย 50 นาทีต่อการชาร์จ 1 ชม.

  • ที่กันจอน

หัวโกน DualPrecision โกนหนวดสั้นและยาว

หัวโกน DualPrecision โกนหนวดสั้นและยาว

ใบมีด DualPrecision สามารถโกนได้ทั้งหนวดสั้นและยาวได้อย่างไม่ระคายเคืองผิว มีช่องสำหรับโกนหนวดยาว 1 ช่อง ร่องดึงหนวดสั้น 2 ร่อง

หัวโกนหมุนและยืดหยุ่นเพื่อปรับตามแนวโค้งได้แสนสบาย

หัวโกนหมุนและยืดหยุ่นเพื่อปรับตามแนวโค้งได้แสนสบาย

หัวโกนยืดหยุ่นเพื่อโอบกระชับผิวของคุณ และหมุนเพื่อเพิ่มมิติในการเคลื่อนไหว ทั้งหมดนี้จึงช่วยให้คุณโกนหนวดได้แนบสนิท รวดเร็ว และไม่ระคายเคือง

ใบมีด Super Lift & Cut ดึงเส้นขนเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

ใบมีด Super Lift & Cut ดึงเส้นขนเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

ใบมีดแรกจะดึงเส้นขนแต่ละเส้น ขณะที่ใบมีดที่สองจะตัดเส้นขนใต้ระดับผิวหนังอย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เนียนเรียบ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

03/11/2013

한국

한국

부드러운 사용감

굴곡면을 깨끗하게 쉐이빙 할 수 있다는 장점을 가지면서도 부드러운 사용감으로 매우 좋은 면도기입니다.

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ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

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