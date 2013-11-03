รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DualPrecision
PowerTouch Plus เพิ่มพลังให้กับเช้าวันใหม่ของคุณ ขณะนี้สามารถใช้งานได้นานขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง หัวโกนและใบมีด DualPrecision สามารถล้างได้เพื่อให้คุณโกนหนวดได้อย่างสะอาดยิ่งขึ้น พร้อมมี PowerTouch Plus ที่ทำให้คุณทำภารกิจยามเช้าได้อย่างรวดเร็ว
หัวโกน DualPrecision Flexing
ใช้งานไร้สาย 50 นาทีต่อการชาร์จ 1 ชม.
ที่กันจอน
ใบมีด DualPrecision สามารถโกนได้ทั้งหนวดสั้นและยาวได้อย่างไม่ระคายเคืองผิว มีช่องสำหรับโกนหนวดยาว 1 ช่อง ร่องดึงหนวดสั้น 2 ร่อง
หัวโกนยืดหยุ่นเพื่อโอบกระชับผิวของคุณ และหมุนเพื่อเพิ่มมิติในการเคลื่อนไหว ทั้งหมดนี้จึงช่วยให้คุณโกนหนวดได้แนบสนิท รวดเร็ว และไม่ระคายเคือง
ใบมีดแรกจะดึงเส้นขนแต่ละเส้น ขณะที่ใบมีดที่สองจะตัดเส้นขนใต้ระดับผิวหนังอย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เนียนเรียบ
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
새초로미
03/11/2013
한국
부드러운 사용감
굴곡면을 깨끗하게 쉐이빙 할 수 있다는 장점을 가지면서도 부드러운 사용감으로 매우 좋은 면도기입니다.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้