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แบตเตอรี่

R14G2B/40

เหมาะสำหรับแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด

เทคโนโลยี Zinc-Chloride เหมาะสำหรับนาฬิกา วิทยุ เครื่องคิดเลขและรีโมทคอนโทรลของคุณ

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เหมาะสำหรับแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด

  • C

  • Zinc Chloride

เทคโนโลยี Zinc-Chloride คุณภาพสูงทำให้มั่นใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน

เทคโนโลยี Zinc-Chloride คุณภาพสูงทำให้มั่นใจว่าแบตเตอร์รี่มีอายุการใช้งานยาวนาน เมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ

แบตเตอรี่ ZnC ของ Philips มีโลหะหนักที่เป็นพิษ 0%

แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียมและปรอท

แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้นาน 3 ปี

แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี