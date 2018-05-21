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สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการใช้เครื่องโกนหนวด
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ที่ล้ำหน้าที่สุดของเราในขณะนี้ เครื่องโกนหนวด SensoTouch 3D RQ1250CC ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การโกนหนวดที่พิเศษสุด ระบบ GyroFlex 3D จะเคลื่อนไปตามทุกส่วนโค้งของใบหน้าและโกนหนวดทุกเส้นได้อย่างเกลี้ยงเกลาด้วยหัวโกน UltraTrack
UltraTrack และ GyroFlex 3D
ใช้งานไร้สาย 50 นาทีต่อการชาร์จ 1 ชม.
ที่กันจอน
ระบบ Jet Clean System
ที่จับกันลื่นของเครื่องโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตร์มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่น เพื่อควบคุมการโกนหนวดได้อย่างแม่นยำ
ระบบ Jet Clean ทำความสะอาด หล่อลื่นใบมีดและชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้งานทุกครั้ง
ระบบที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังอย่างไม่จำเป็น ใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกันจอนและหนวดเครา
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4.2
จาก 5
110
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89%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Mazlan
21/05/2018
Singapore
After at least 5 years of usage.. Going strong
Everything works as desc. I planning to buy a newer version on my coming birthday.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
schnaars
04/02/2014
Singapore
Great product
Love this shaver. it fits my hand well and also makes me look great.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
JACKSONLAW
18/06/2012
Singapore
Fantistic!
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver