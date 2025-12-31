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SBX301P5BC/97
ดีไซน์โต๊ะข้างเตียง
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ช่วยให้พื้นที่ใช้สอยมีน้ำหนักเบาลง ทำให้ SBX301 เป็นตัวเลือกที่ดีแทนโต๊ะข้างเตียง นอกจากจะรักษาสิ่งของมีค่าของคุณให้ปลอดภัยแล้ว SBX301 ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายอีกด้วย ซึ่งมอบประสบการณ์การรักษาความปลอดภัยที่เป็นเลิศ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
เครื่องชาร์จไร้สาย
ระบบสำรอง
การแจ้งเตือนหลายรายการ
SBX301 นั้นมีฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายที่รองรับโทรศัพท์ส่วนใหญ่ในตลาด เพียงวางโทรศัพท์ของคุณบนพื้นที่การชาร์จแบบไร้สายด้านบน และยังมีพอร์ต USB ที่มุมซ้ายบนให้คุณเลือกใช้อีกด้วย
คุณสามารถปลดล็อคตู้ด้านล่างด้วยลายนิ้วมือหรือรหัส PIN โดยที่แผงการปลดล็อคจะซ่อนอยู่ภายในลิ้นชักด้านบนเพื่อความปลอดภัย แผงที่มีสีด้านนั้นทนต่อการขีดข่วนและรอยนิ้วมือติด คุณจึงปลดล็อคได้อย่างไร้กังวล
SBX301 นั้นมีตู้แบบชิ้นเดียวเพื่อลดช่องว่างระหว่างประตูและกรอบ ทำให้แข็งแกร่งและปลอดภัย
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ความคิดเห็น
การชาร์จผ่านพอร์ต USB นั้นรองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 2A
การชาร์จไฟแบบไร้สายรองรับโทรศัพท์รุ่นต่อไปนี้: กำลังทดสอบ