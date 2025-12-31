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6000 Seriesตู้เซฟอัจฉริยะ

SBX602C5DU/97

การเชื่อมต่อ WiFi

SBX602 รองรับวิธีการปลดล็อคต่างๆ มีด้ามจับแบบยืดหดได้ที่ใช้ลายนิ้วมืออันล้ำสมัยเพื่อความปลอดภัยที่ราบรื่น ควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อ WiFi และโหมดการตรวจสอบสิทธิ์แบบคู่ ทำให้เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

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เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการป้องกันแบบเรียลไทม์

การเชื่อมต่อ WiFi

  • การปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ

  • ที่จับอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดได้

  • การเชื่อมต่อ WiFi

  • การตรวจสอบแบบสองปัจจัย

เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วและง่ายดาย

เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วและง่ายดาย

มาพร้อมกับดิจิตอลที่ซ่อนอยู่และปุ่มเปิดการทำงาน เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ลายนิ้วมือเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงจะช่วยให้ระบุตัวตนได้อย่างเที่ยงตรงและปลอดภัยสูง และยังมีรูกุญแจกลไกที่ด้านข้างของประตูเพื่อให้สามารถปลดล็อคได้อย่างไร้กังวล

ให้การปกป้องที่ราบรื่น

ให้การปกป้องที่ราบรื่น

ตู้นิรภัยนั้นสร้างจากแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนผสมความแข็งแรงสูง ตัดและขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อป้องกันการงัดแงะ การทุบ และการเจาะอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานจะช่วยให้รักษาความปลอดภัยได้อย่างยาวนาน การออกแบบประตูเป็นสองเส้นที่เรียบง่ายนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสวยงาม แต่ยังช่วยให้มีสไตล์ร่วมสมัยอีกด้วย

เข้าถึงได้ง่าย

เข้าถึงได้ง่าย

ภายในของตู้มีการจัดวางแบบกระจาย พร้อมลิ้นชักแบบมีราว ช่วยให้จัดเก็บสิ่งของมีค่าได้ง่าย อย่างเครื่องประดับ และสิ่งของขนาดเล็ก หนังเทียมภายในให้สัมผัสที่รู้สึกสบายและมีความสุขทุกเมื่อที่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. อายุของแบตเตอรี่ (เวลาในการเตรียมพร้อม) จะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง

  2. ได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับ "ที่จับลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์แบบยืดได้ในตัว"