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SBX602C6DU/97
การเชื่อมต่อ WiFi
SBX602 รองรับวิธีการปลดล็อคต่างๆ มีด้ามจับแบบยืดหดได้ที่ใช้ลายนิ้วมืออันล้ำสมัยเพื่อความปลอดภัยที่ราบรื่น ควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อ WiFi และโหมดการตรวจสอบสิทธิ์แบบคู่ ทำให้เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
การปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ
ที่จับอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดได้
การเชื่อมต่อ WiFi
การตรวจสอบแบบสองปัจจัย
มาพร้อมกับดิจิตอลที่ซ่อนอยู่และปุ่มเปิดการทำงาน เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ลายนิ้วมือเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงจะช่วยให้ระบุตัวตนได้อย่างเที่ยงตรงและปลอดภัยสูง และยังมีรูกุญแจกลไกที่ด้านข้างของประตูเพื่อให้สามารถปลดล็อคได้อย่างไร้กังวล
ตู้นิรภัยนั้นสร้างจากแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนผสมความแข็งแรงสูง ตัดและขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อป้องกันการงัดแงะ การทุบ และการเจาะอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานจะช่วยให้รักษาความปลอดภัยได้อย่างยาวนาน การออกแบบประตูเป็นสองเส้นที่เรียบง่ายนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสวยงาม แต่ยังช่วยให้มีสไตล์ร่วมสมัยอีกด้วย
ภายในของตู้มีการจัดวางแบบกระจาย พร้อมลิ้นชักแบบมีราว ช่วยให้จัดเก็บสิ่งของมีค่าได้ง่าย อย่างเครื่องประดับ และสิ่งของขนาดเล็ก หนังเทียมภายในให้สัมผัสที่รู้สึกสบายและมีความสุขทุกเมื่อที่ใช้งาน
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ความคิดเห็น
อายุของแบตเตอรี่ (เวลาในการเตรียมพร้อม) จะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
ได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับ "ที่จับลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์แบบยืดได้ในตัว"