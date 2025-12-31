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SCD180/01
ลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*
ขวมนมป้องกันอาการโคลิคของเราออกแบบให้สามารถไล่อากาศออกจากท้องของลูกน้อยได้ เพื่อลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว ทั้งยังช่วยให้ลูกน้อยดื่มนมได้โดยไม่ติดขัด เพราะอากาศภายในท้องของลูกน้อยจะถูกระบายออกไปด้วยวาล์วป้องกันอาการโคลิคในตัว
ชุดเริ่มต้นสำหรับทารก
4 ออนซ์ / 125 มล.+ 9 ออนซ์ / 260 มล.
จุกนมสำหรับทาแรกเกิด + แบบไหลช้า
0 ม. + และ 1 ม.+
ผิวที่บอบบางต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จุกนมยางนุ่มพิเศษที่มีเทคโนโลยี FlexiFit ให้แผงป้องกันรับกับส่วนโค้งตามธรรมชาติของใบหน้าของทารกเพื่อให้สวมใส่ได้พอดี ทำให้ลดรอยบนใบหน้าและการระคายเคืองผิวของลูกน้อยของคุณ
ขวดนมป้องกันอาการโคลิคของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วซึมขณะที่ทารกดูดน้ำนม เพื่อประสบการณ์การดูดน้ำนมที่เพลิดเพลินอย่างแท้จริง
ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั๊มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ!
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รางวัล
ความคิดเห็น
อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย
0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011
ในระยะ 2 สัปดาห์แรก ลูกน้อยที่ดูดนมจากขวด Philips Avent มีอาการโคลิคต่ำและงอแงน้อยลงในตอนกลางคืนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับลูกน้อยที่ดูดนมจากขวดนมอื่นของคู่แข่ง
ดีไซน์ทรงจุกนมพิสูจน์แล้วว่าป้องกันการหดตัวของจุกนมและยังช่วยในเรื่องของการกลืนอากาศและให้นมได้อย่างไม่ติดขัด
อาการโคลิคคืออะไร มีผลกับลูกน้อยอย่างไร อาการโคลิคมีสาเหตุจากการกลืนอากาศลงไปขณะดูดนมซึ่งทำให้เกิดการรบกวนระบบย่อยอาหารของลูกน้อย มีอาการคือร้องไห้และงอแง